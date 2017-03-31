Эксперты разошлись в оценке «революционности» космических достижений SpaceX

Создатель SpaceX Илон Маск не скупится на громкие эпитеты, называя запуск ракеты Falcon 9, первая ступень которой ранее уже побывала в космосе, историческим и революционным.
Впервые первая ступень ракеты, которая ранее уже побывала в космосе, снова совершила успешный полет и вывела спутник на орбиту, а после этого вернулась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Таким образом, компания SpaceX, объявила, что теперь это ракета многоразового использования и ее можно запускать в космос и возвращать на землю примерно 10 раз. Space Х заявляет, что себестоимость пусков при многократном запуске первой ступени снизится на 30%, и это может перевернуть весь космической рынок на нашей планете.
Большинство специалистов аплодируют этому эксперименту. Но мнения их разделились в оценке того, что же это — «космическая революция» или все-таки просто «технологический успех». Некоторые напоминают, что у компании Маска отличный пиар и «революцией» это называть нельзя, ведь возвращаемые ступени уже были в истории космонавтики.
Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики: «Системы первой ступени ракеты использовались повторно еще в программе Space Shuttle, а это было 40 лет назад. А космические корабли многократно — до нескольких десятков раз — использовались тоже в проекте Space Shuttle. Поэтому это не технологический прорыв».
А вот другие отечественные специалисты склоняются к мнению, что Илон Маск все-таки вырвался вперед, если сравнивать его компанию с российской космической индустрией.
Иван Моисеев, руководитель Института космической политики: «Были проекты возвращения ступеней по-самолетному, были проекты по сбрасыванию их на парашютах. Это все не очень эффективно и дальше бумажных разработок не продвинулось. А вот для того чтобы повторить то, что сделал SpaceX, следует так же, как и он, начать проектировать ракету заново, то есть ставить двигатель с большим запасом, чтобы он мог не один раз работать, и соответствующим образом проектировать ступень, то есть всю систему управления».
Отреагировали на эту новость и в Кремле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «„Роскосмос“ тоже проходит через период трансформации, совершенствуется работа. И неоднократно руководитель „Роскосмоса“ Комаров докладывал президенту о наличии тоже достаточно передовых и прорывных разработок, над которыми сейчас работают наши специалисты. Поэтому это конкуренция, конкуренция достаточно жесткая. У нас есть все основания полагать, что мы достойно можем принимать участие в этой конкуренции».
Илон Маск — амбициозный бизнесмен, который в последние месяцы часто становился героем новостей. Похоже, что в ближайшие годы у него есть все шансы стать создателем космической моды. В его планах — создать крупнейшую группировку космических спутников, испытать пилотируемый корабль, а также он заявляет, что движется к реализации планов полетов на Марс. По крайней мере, под эти проекты у него уже получилось привлечь многомиллиардные инвестиции.
Большинство специалистов аплодируют этому эксперименту. Но мнения их разделились в оценке того, что же это — «космическая революция» или все-таки просто «технологический успех». Некоторые напоминают, что у компании Маска отличный пиар и «революцией» это называть нельзя, ведь возвращаемые ступени уже были в истории космонавтики.
Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики: «Системы первой ступени ракеты использовались повторно еще в программе Space Shuttle, а это было 40 лет назад. А космические корабли многократно — до нескольких десятков раз — использовались тоже в проекте Space Shuttle. Поэтому это не технологический прорыв».
А вот другие отечественные специалисты склоняются к мнению, что Илон Маск все-таки вырвался вперед, если сравнивать его компанию с российской космической индустрией.
Иван Моисеев, руководитель Института космической политики: «Были проекты возвращения ступеней по-самолетному, были проекты по сбрасыванию их на парашютах. Это все не очень эффективно и дальше бумажных разработок не продвинулось. А вот для того чтобы повторить то, что сделал SpaceX, следует так же, как и он, начать проектировать ракету заново, то есть ставить двигатель с большим запасом, чтобы он мог не один раз работать, и соответствующим образом проектировать ступень, то есть всю систему управления».
Отреагировали на эту новость и в Кремле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «„Роскосмос“ тоже проходит через период трансформации, совершенствуется работа. И неоднократно руководитель „Роскосмоса“ Комаров докладывал президенту о наличии тоже достаточно передовых и прорывных разработок, над которыми сейчас работают наши специалисты. Поэтому это конкуренция, конкуренция достаточно жесткая. У нас есть все основания полагать, что мы достойно можем принимать участие в этой конкуренции».
Илон Маск — амбициозный бизнесмен, который в последние месяцы часто становился героем новостей. Похоже, что в ближайшие годы у него есть все шансы стать создателем космической моды. В его планах — создать крупнейшую группировку космических спутников, испытать пилотируемый корабль, а также он заявляет, что движется к реализации планов полетов на Марс. По крайней мере, под эти проекты у него уже получилось привлечь многомиллиардные инвестиции.
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