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  • 31.03, 03:35
    Маск назвал повторный запуск и посадку Falcon 9 революцией в индустрии. запуски ракет, космос, наука и открытия, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Маск назвал повторный запуск и посадку Falcon 9 революцией в индустрии

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    Маск назвал повторный запуск и посадку Falcon 9 революцией в индустрии

    Маск назвал повторный запуск и посадку Falcon 9 революцией в индустрии

    Маск назвал повторный запуск и посадку Falcon 9 революцией в индустрии

      Глава SpaceX Илон Маск высказался по поводу первого успешного полета и посадки первой ступени Falcon 9, ранее уже побывавшей в космосе.

      Илон Маск, владелец SpaceX: «Невероятный день, первый повторный полет первой ступени, это потрясающий день для всей космической индустрии, это огромная революция в космических полетах, когда вы можете повторно использовать первую ступень ускорителя — самую дорогую часть ракеты-носителя».

      Об этом он заявил во время трансляции запуска Falcon 9 сразу после того, как первая ступень ракеты вертикально приземлилась на платформу в Атлантике, передает РИА Новости.

      В ночь на пятницу SpaceX провела запуск Falcon 9, первая ступень которой в апреле прошлого года была задействована в успешной миссии CRS-8 по доставке груза на МКС. Ракета вывела на орбиту коммуникационный спутник SES-10, а первая ступень благополучно вернулась на Землю.

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