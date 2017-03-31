Маск назвал повторный запуск и посадку Falcon 9 революцией в индустрии

Глава SpaceX Илон Маск высказался по поводу первого успешного полета и посадки первой ступени Falcon 9, ранее уже побывавшей в космосе.
Илон Маск, владелец SpaceX: «Невероятный день, первый повторный полет первой ступени, это потрясающий день для всей космической индустрии, это огромная революция в космических полетах, когда вы можете повторно использовать первую ступень ускорителя — самую дорогую часть ракеты-носителя».
Об этом он заявил во время трансляции запуска Falcon 9 сразу после того, как первая ступень ракеты вертикально приземлилась на платформу в Атлантике, передает РИА Новости.
провела запуск Falcon 9, первая ступень которой в апреле прошлого года была задействована в успешной миссии CRS-8 по доставке груза на МКС. Ракета вывела на орбиту коммуникационный спутник SES-10, а первая ступень благополучно вернулась на Землю.
Об этом он заявил во время трансляции запуска Falcon 9 сразу после того, как первая ступень ракеты вертикально приземлилась на платформу в Атлантике, передает РИА Новости.
провела запуск Falcon 9, первая ступень которой в апреле прошлого года была задействована в успешной миссии CRS-8 по доставке груза на МКС. Ракета вывела на орбиту коммуникационный спутник SES-10, а первая ступень благополучно вернулась на Землю.
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