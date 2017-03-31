Красноярцы делятся эффектным видео ураганного ветра в городе

В Красноярском крае больше 12 тысяч человек остались без света. Виной всему — ураганный ветер. Электричества нет в Енисейске, Туруханском районе и частично в самом Красноярске.
Разгул стихии запечатлели камеры мобильных телефонов и регистраторов. На эффектных кадрах видно: стихия испытывает не только провода, крыша с одного из зданий слетела, как будто и не была закреплена. А вокруг недостроенного дома, как во время смерча, в воздух поднималось все, что плохо лежит.
В городе сейчас работают аварийные бригады. Свет в дома обещают вернуть в ближайшее время.
В городе сейчас работают аварийные бригады. Свет в дома обещают вернуть в ближайшее время.
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