Ураганный ветер оставил без света более 12 тысяч жителей Красноярского края

Аварийное отключение электроэнергии произошло сразу в нескольких районах Красноярского края, где порывы ветра достигали 22 метров в секунду.
Без электричества, по данным Минэнерго, остались около 12,3 тыс. человек. Под отключение попал Тюхтетский район края, где электроснабжение уже восстановлено, город Енисейск и Железнодорожный район Красноярска.
Красноярцы сообщают, что ураганный ветер бушевал в городе всю ночь и утро. С одного из строений на Северном шоссе ветер сорвал крышу.
Красноярцы сообщают, что ураганный ветер бушевал в городе всю ночь и утро. С одного из строений на Северном шоссе ветер сорвал крышу.
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