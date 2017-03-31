Ураганный ветер оставил без света более 12 тысяч жителей Красноярского края

Аварийное отключение электроэнергии произошло сразу в нескольких районах Красноярского края, где порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

Без электричества, по данным Минэнерго, остались около 12,3 тыс. человек. Под отключение попал Тюхтетский район края, где электроснабжение уже восстановлено, город Енисейск и Железнодорожный район Красноярска.



Красноярцы сообщают, что ураганный ветер бушевал в городе всю ночь и утро. С одного из строений на Северном шоссе ветер сорвал крышу.