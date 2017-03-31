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  • 31.03, 09:38
    Ураганный ветер оставил без света более 12 тысяч жителей Красноярского края. Красноярск, Красноярский край, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ураганный ветер оставил без света более 12 тысяч жителей Красноярского края

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    Ураганный ветер оставил без света более 12 тысяч жителей Красноярского края

    Ураганный ветер оставил без света более 12 тысяч жителей Красноярского края

    Ураганный ветер оставил без света более 12 тысяч жителей Красноярского края
    • Фото: krsk_fm /vk.com

      • Аварийное отключение электроэнергии произошло сразу в нескольких районах Красноярского края, где порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

      Без электричества, по данным Минэнерго, остались около 12,3 тыс. человек. Под отключение попал Тюхтетский район края, где электроснабжение уже восстановлено, город Енисейск и Железнодорожный район Красноярска.

      Красноярцы сообщают, что ураганный ветер бушевал в городе всю ночь и утро. С одного из строений на Северном шоссе ветер сорвал крышу.

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