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  • 31.03, 12:41
    «Виртуоз хоккея»: Третьяк назвал рекорд Мозякина логичным. КХЛ, рекорды, спорт, Третьяк, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Виртуоз хоккея»: Третьяк назвал рекорд Мозякина логичным

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    «Виртуоз хоккея»: Третьяк назвал рекорд Мозякина логичным

    «Виртуоз хоккея»: Третьяк назвал рекорд Мозякина логичным

      В российском хоккее побит рекорд, который держался больше полувека. В четвертом матче серии плей-офф против казанского «Ак Барса» форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил шайбу, которая стала для него 54-й в чемпионате.

      Этот рекорд стал уже третьим достижением Сергея Мозякина за последние два месяца. Третьего февраля он обновил рекорд результативности чемпионатов России, 26 февраля первым в истории отечественного хоккея набрал 1000 очков в национальных первенствах. А 30 марта Мозякин, проводивший матч в свой день рождения, вывел «Металлург» в финал Кубка Гагарина, а заодно переплавил, казалось бы, вечный рекорд Вениамина Александрова по количеству шайб, заброшенных в одном сезоне. У Мозякина таких теперь 54.

      Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России: «Все к этому шло, потому что он действительно виртуоз хоккея и отличается от многих хоккеистов сегодняшних. Он очень техничный игрок, думающий и одаренный хоккеист».

      В 36 лет Мозякин — абсолютный лидер отечественного хоккея постсоветской эпохи по количеству победных голов. В быстрых бросках крайнему нападающему «Магнитки» нет равных. За всю 16-летнюю карьеру в элите отечественного хоккея максимальная пауза Мозякина без набранных очков — всего шесть матчей.

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