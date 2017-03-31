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  • 31.03, 08:07

    Мозякин установил рекорд в свой день рождения

    2 комментария

    Мозякин установил рекорд в свой день рождения

    Мозякин установил рекорд в свой день рождения

    В российском хоккее побит рекорд, который держался больше полувека.

    Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин забросил за сезон 54 шайбы. Последнюю он забил минувшим вечером в игре против «Ак Барса». Причем рекордсменом Мозякин стал в свой 36-й день рождения. И у него есть шанс еще улучшить показатель, так как «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина.

    Предыдущий рекорд по заброшенным за сезон шайбам принадлежал игроку ЦСКА Вениамину Александрову и был установлен в далеком 63-м.

    Мозякин в этом сезоне отличился не впервые — он стал лучшим снайпером в отечественных первенствах, побил рекорд по количеству очков в отдельно взятой «регулярке», а всего месяц назад первым в истории российского хоккея набрал тысячу очков в чемпионатах страны.

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