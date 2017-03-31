За историческим запуском Falcon 9 следили тысячи человек

В США с космодрома на мысе Канаверал запустили ракету Falcon 9 с телекоммуникационным спутником на борту. За стартом следили тысячи человек по всему миру — впервые в истории первая ступень ракеты отправилась в космос повторно.
Уже спустя 9 минут под контролем специалистов первая ступень приземлилась на платформу в Атлантике. В апреле прошлого года эта же ракета-носитель вывела на орбиту корабль Dragon с грузом для МКС. Проектом многократного использования ракет занимается компания SpaceX. Технология должна существенно удешевить полеты в космос.
Владелец SpaceX Илон Маск назвал повторный полет и возвращение первой ступени Falcon 9 революцией в индустрии.
Ранее американский миллиардер обещал отправить двух космических туристов на Луну уже в следующем году. По его словам, деньги за полет получены. Сумма и имена путешественников хранятся в секрете.
Владелец SpaceX Илон Маск назвал повторный полет и возвращение первой ступени Falcon 9 революцией в индустрии.
Ранее американский миллиардер обещал отправить двух космических туристов на Луну уже в следующем году. По его словам, деньги за полет получены. Сумма и имена путешественников хранятся в секрете.
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