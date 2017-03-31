#ТЫСУПЕР!
Премия «Ника»
ТВ-Эфир
Премия «Ника»
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 31.03, 02:03
    Где искать Черногорию: американцы провалили тест по географии НАТО. НАТО, США, Черногория. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Где искать Черногорию: американцы провалили тест по географии НАТО

    комментировать
    Где искать Черногорию: американцы провалили тест по географии НАТО

    Где искать Черногорию: американцы провалили тест по географии НАТО

    Где искать Черногорию: американцы провалили тест по географии НАТО

      Жители Нью-Йорка попытались обнаружить неведомую Монтенегро на карте мира после того, как Сенат США принял решение о присоединении этой балканской страны к НАТО.

      Два дня назад сенат США ратифицировал договор о вступлении в блок НАТО Черногории. Но теперь это оборачивается едва ли не расколом среди американских политиков.

      Как заявил сенатор Рэнд Пол — это поспешное решение лишь ухудшит отношения с Москвой, а стоит ли их обострять из-за государства, которое большинство американцев даже не найдет на карте мира.

      Корреспондент НТВ Алексей Веселовский решил проверить это утверждение и протестировал жителей Нью-Йорка на знание географии.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru