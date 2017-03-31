Где искать Черногорию: американцы провалили тест по географии НАТО

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Нью-Йорка попытались обнаружить неведомую Монтенегро на карте мира после того, как Сенат США принял решение о присоединении этой балканской страны к НАТО.
Два дня назад сенат США ратифицировал договор о вступлении в блок НАТО Черногории. Но теперь это оборачивается едва ли не расколом среди американских политиков.
Как заявил сенатор Рэнд Пол — это поспешное решение лишь ухудшит отношения с Москвой, а стоит ли их обострять из-за государства, которое большинство американцев даже не найдет на карте мира.
Корреспондент НТВ Алексей Веселовский решил проверить это утверждение и протестировал жителей Нью-Йорка на знание географии.
Как заявил сенатор Рэнд Пол — это поспешное решение лишь ухудшит отношения с Москвой, а стоит ли их обострять из-за государства, которое большинство американцев даже не найдет на карте мира.
Корреспондент НТВ Алексей Веселовский решил проверить это утверждение и протестировал жителей Нью-Йорка на знание географии.
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