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  • 31.03, 02:03
    Русскоязычные немцы не хотят воевать против «своих» на учениях НАТО. Германия, НАТО, США, армии мира, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Русскоязычные немцы не хотят воевать против «своих» на учениях НАТО

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    Русскоязычные немцы не хотят воевать против «своих» на учениях НАТО

    Русскоязычные немцы не хотят воевать против «своих» на учениях НАТО

    Русскоязычные немцы не хотят воевать против «своих» на учениях НАТО

      Власти Германии объявили набор статистов на роль русских для учений НАТО. Заработок предлагают неплохой даже по германским меркам — от 88 до 120 евро в день.
      А если учесть, что учения могут длиться не один месяц, то к их окончанию может набежать кругленькая сумма.

      С одной стороны, претендентам надо быть готовыми к суровым военным условиям — никаких выходов за пределы полигона и общения со внешним миром. Мобильники и Интернет запрещены. С другой, там же будет практически система all inclusive — трехразовое питание и жизнь в гостиничных условиях. Да и работа, можно сказать, на свежем воздухе. Играть надо будет гражданских — например, фермеров или владельцев небольших магазинов.

      Однако многие русскоязычные жители Баварии вспомнили, как в детстве играли в войнушку, и теперь быть против своих сограждан, пусть и бывших, не очень-то хотят.

      Ирина: «Это немножко унизительно играть русских в каких-то натовских учениях. Я не знаю, что они там собираются делать, какая у них цель».

      Подробности — в материале «Итогов дня».

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