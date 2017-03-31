Русскоязычные немцы не хотят воевать против «своих» на учениях НАТО

Власти Германии объявили набор статистов на роль русских для учений НАТО. Заработок предлагают неплохой даже по германским меркам — от 88 до 120 евро в день.
А если учесть, что учения могут длиться не один месяц, то к их окончанию может набежать кругленькая сумма.
С одной стороны, претендентам надо быть готовыми к суровым военным условиям — никаких выходов за пределы полигона и общения со внешним миром. Мобильники и Интернет запрещены. С другой, там же будет практически система all inclusive — трехразовое питание и жизнь в гостиничных условиях. Да и работа, можно сказать, на свежем воздухе. Играть надо будет гражданских — например, фермеров или владельцев небольших магазинов.
Однако многие русскоязычные жители Баварии вспомнили, как в детстве играли в войнушку, и теперь быть против своих сограждан, пусть и бывших, не очень-то хотят.
Ирина: «Это немножко унизительно играть русских в каких-то натовских учениях. Я не знаю, что они там собираются делать, какая у них цель».
Подробности — в материале «Итогов дня».
Однако многие русскоязычные жители Баварии вспомнили, как в детстве играли в войнушку, и теперь быть против своих сограждан, пусть и бывших, не очень-то хотят.
Ирина: «Это немножко унизительно играть русских в каких-то натовских учениях. Я не знаю, что они там собираются делать, какая у них цель».
Подробности — в материале «Итогов дня».
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