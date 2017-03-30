В НАТО открыты вакансии «русских» для участия в учениях США

На одном из немецких сайтов по поиску работы появилось неожиданное предложение — для учений Североатлантического альянса требуются русские.

Кадровое агентство, которое специализируется на подборе массовки для тренировок НАТО, ищет статистов для отработки европейских операций альянса. Описание вакансии: «Мы ищем артистов массовых сцен для участия в учениях армии США. Статистам необходимо будет изображать гражданское население в кризисных районах для того, чтобы создать американским военным условия, максимально приближенные к реальности».



Кандидаты должны владеть русским и английским или немецким — обязательно, а знание чешского или польского будет весомым преимуществом. В списке требований также стрессоустойчивость, ответственность, гибкость и умение работать в команде.



Кандидаты, которые пройдут отбор, отправятся на американский полигон Хоэнфельс. Там уже отстроены 10 деревень, в каждую требуется до сотни условных жителей. Любое общение с внешним миром запрещено — ни мобильников, ни Интернета, а еще строгий сухой закон. Зарплата — от 88 до 120 евро в день.



