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  • 30.03, 18:29

    Путин: незаконные акции на улицах могут обернуться кровавыми событиями

    18 комментариев

    Путин: незаконные акции на улицах могут обернуться кровавыми событиями

    Путин: незаконные акции на улицах могут обернуться кровавыми событиями

    Президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума рассказал, к чему может привести проведение несанкционированных протестных акций на улицах.

    По словам Путина, вопросы борьбы с коррупцией всегда были в центре внимания общественности. Он признался, что внимание людей к подобным проблемам воспринимает позитивно. Более того, он отметил, что в России проводится последовательная антикоррупционная политика, и люди это видят.

    При этом глава государства подчеркнул, что считает неправильным, когда некие политические силы пытаются использовать несанкционированные антикоррупционные акции в своих корыстных интересах. По его мнению, такие действия совершаются «не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», передает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой арабской весны. К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем».

    По словам Путина, также это послужило одним из «побудительных мотивов и поводов» при осуществлении госпереворота на Украине. Президент добавил, что хорошо известно, в какой хаос это погрузило украинское государство.

    В воскресенье, 26 марта, во многих российских городах прошли акции и шествия. Их организаторы для мобилизации сторонников использовали антикоррупционную повестку. При этом в ряде городов, в том числе в Москве, акции не были согласованы с властями и обернулись задержаниями участников.

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