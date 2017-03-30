#ТЫСУПЕР!
Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.03, 16:57

    Курс доллара опустился до 56 рублей

    12 комментариев

    Курс доллара опустился до 56 рублей

    Курс доллара опустился до 56 рублей

    Доллар и евро продолжают снижаться на Московской бирже, обновляя минимумы с июля 2015 года.

    Курс доллара в ходе торгов 30 марта снизился на 61 копейку и протестировал отметку в 56 рублей впервые с 3 июля 2015 года. Курс евро теряет 74 копейки и приближается к уровню 60 рублей — 60,18.

    Эксперты объясняют укрепление рубля высоким спросом на национальную валюту среди инвесторов и нежеланием Центробанка серьезно снижать ключевую ставку в ближайшее время. Укреплению рубля не мешает и замедливший рост цен на нефть.

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru