Курс доллара опустился до 56 рублей

Доллар и евро продолжают снижаться на Московской бирже, обновляя минимумы с июля 2015 года.
Курс доллара в ходе торгов 30 марта снизился на 61 копейку и протестировал отметку в 56 рублей впервые с 3 июля 2015 года. Курс евро теряет 74 копейки и приближается к уровню 60 рублей — 60,18.
Эксперты объясняют укрепление рубля высоким спросом на национальную валюту среди инвесторов и нежеланием Центробанка серьезно снижать ключевую ставку в ближайшее время. Укреплению рубля не мешает и замедливший рост цен на нефть.
Эксперты объясняют укрепление рубля высоким спросом на национальную валюту среди инвесторов и нежеланием Центробанка серьезно снижать ключевую ставку в ближайшее время. Укреплению рубля не мешает и замедливший рост цен на нефть.
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