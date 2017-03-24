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  • 24.03, 13:52

    Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%

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    Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%

    Банк России снизил ключевую ставку до 9,75%

    Совет директоров Банка России 24 марта принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% — до 9,75% годовых.

    Решение снизить ключевую ставку в ЦБ объяснили тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

    Банк России: «Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем».

    В ЦБ также отметили, что операции Минфина по покупке иностранной валюты не оказали заметного влияния на динамику курса рубля в связи с преобладанием факторов в пользу его укрепления. Краткосрочные инфляционные риски, связанные с началом проведения указанных операций, не реализовались.

    Банк России допустил возможность постепенного снижения ключевой ставки во втором и третьем кварталах текущего года.

    В 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку — в июне и сентябре. Ранее руководство Банка России неоднократно заявляло, что приступит к смягчению своей политики не ранее первого-второго кварталов 2017 года.

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