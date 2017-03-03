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  • 03.03, 14:22

Силуанов назвал привлекательным текущий курс рубля

3 комментария

Силуанов назвал привлекательным текущий курс рубля

Силуанов назвал привлекательным текущий курс рубля

Глава Минфина заявил, что текущий курс рубля привлекателен для исполнения валютных обязательств бюджета.

В связи с этим, отметил Антон Силуанов, с начала марта на счетах Казначейства началось накопление валюты, необходимой для исполнения текущих обязательств бюджета.

При этом глава Минфина подчеркнул, что накопление валюты не связано с дополнительными нефтегазовыми доходами, передает «Интерфакс».

Кроме того, в Минфине сообщили, что на покупку валюты на внутреннем рынке с 7 марта по 6 апреля будет направлено 70,5 млрд рублей. То есть ежедневно на эти цели планируется тратить 3,2 млрд рублей.

Отметим, что о намерении закупать валюту Минфин РФ объявил в конце января. До 6 марта на покупку валюты было решено направлять по 6,3 мдрд рублей в день.

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