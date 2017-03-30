Мамут выкупил сеть «Синема Парк»

Бизнесмен Александр Мамут выкупил крупнейшую сеть кинотеатров в России «Синема Парк». До этого она принадлежала сыну Сулеймана Керимова Саиду.
О прошедшей сделке газете «Коммерсант» рассказали источники, сумма не называется. Но в 2014 году Керимов отдал за «Синема Парк», как сообщалось, 300–500 млн долларов.
Сообщается, что теперь Мамут ведет переговоры о покупке сети «Формула кино» — она вторая по величине в стране.
Этим видом искусства Мамут увлекается давно. Сейчас он управляет кинотеатрами «Пионер» и «Художественный».
Сообщается, что теперь Мамут ведет переговоры о покупке сети «Формула кино» — она вторая по величине в стране.
Этим видом искусства Мамут увлекается давно. Сейчас он управляет кинотеатрами «Пионер» и «Художественный».
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