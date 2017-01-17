«Синема Парк» может вновь сменить владельца

У крупнейшей российской сети кинотеатров «Синема Парк» может появиться новый владелец.Коммерсант», предприниматель Александр Мамут намерен купить сеть у Саида Керимова — сына известного российского бизнесмена Сулеймана Керимова.
Саид Керимов стал владельцем «Синема Парка» в 2014 году. Сделка тогда оценивалась в 300–400 млн долларов. Но переговоры об объединении с сетью «Формула Кино» ничем не закончились, и сейчас цена «Синема Парка», очевидно, меньше.
К тому же и во всей отрасли проблемы: в кино россияне стали ходить реже.
По подсчетам компании «Невафильм Research», у «Синема Парка» 335 залов по всей стране. «Формула кино» — вторая по величине сеть, на третьем месте «Каро фильм». Эксперты считают, что Мамут, если оформит сделку, снова попытается объединить «Синема Парк» с другим крупным участником рынка.
Комментарии