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  • 30.03, 13:55

    Путин встретится с Лукашенко 3 апреля в Санкт-Петербурге

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    Путин встретится с Лукашенко 3 апреля в Санкт-Петербурге

    Путин встретится с Лукашенко 3 апреля в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr>

    Президенты России и Белоруссии проведут встречу в начале следующего месяца в Санкт-Петербурге.

    Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся 3 апреля. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что на встрече лидеры двух стран обсудят темы единого рынка без изъятий и ограничений в ЕврАзЭС.

    Напомним, что с начала прошлого года РФ и Белоруссия пытаются прийти к соглашению по вопросу стоимости природного газа, поставляемого российской стороной. Сумму недоплаты в Москве оценивают в 600 млн долларов. В связи с этим РФ приняла решение сократить поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

    Несмотря на эти сложности, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Армении в понедельник заявил, что у него «блестящие отношения» с Владимиром Путиным. Он также выразил уверенность, что все проблемы будут урегулированы без посредников.

    В прошлый раз Путин и Лукашенко встречались в ноябре минувшего года в Москве на юбилее патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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