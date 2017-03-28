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  • 28.03, 17:58

    «Мы родные братья»: Лукашенко заявил о блестящих отношениях с Путиным

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    «Мы родные братья»: Лукашенко заявил о блестящих отношениях с Путиным

    «Мы родные братья»: Лукашенко заявил о блестящих отношениях с Путиным

    Александр Лукашенко заявил, что ему не нужны посредники для обсуждения различных вопросов с Владимиром Путиным.

    Белорусский президент подчеркнул, что он и российский лидер всегда могут договориться о встрече и решить проблемные вопросы без какого-либо посредничества.

    Также Лукашенко назвал отношения с Путиным блестящими, передает БелТА.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «У нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят».

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