«Мы родные братья»: Лукашенко заявил о блестящих отношениях с Путиным

Александр Лукашенко заявил, что ему не нужны посредники для обсуждения различных вопросов с Владимиром Путиным.
Белорусский президент подчеркнул, что он и российский лидер всегда могут договориться о встрече и решить проблемные вопросы без какого-либо посредничества.
Также Лукашенко назвал отношения с Путиным блестящими, передает БелТА.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «У нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят».
Также Лукашенко назвал отношения с Путиным блестящими, передает БелТА.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «У нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят».
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