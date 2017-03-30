Путин прилетел в Архангельск, где примет участие в арктическом форуме

Президент РФ примет участие в работе IV Международного форума «Арктика — территория диалога».
Прибывший в Архангельск президент России Владимир Путин сегодня примет участие в работе IV Международного форума «Арктика — территория диалога». Запланированы двусторонние встречи с президентами Финляндии и Исландии. Также глава государства проведет заседание, посвященное развитию полярных территорий с участием международных организаций.
А накануне во время посещения архипелага Земля Франца-Иосифа президент заявил, что Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнерами. Президент поручил обеспечить защиту национальных интересов в Арктике и ускорить подготовку программы социально-экономического развития региона.
Ранее глава государства оценил итоги генеральной уборки Земли Франца-Иосифа. Очистить архипелаг от токсичного мусора, который накопился за годы советской власти, Путин распорядился семь лет назад.
высек из ледниковой пещеры несколько осколков, которые передал ученым. По застывшим внутри пузырькам воздуха исследователи смогут определить, насколько выросло в атмосфере содержание углекислого газа.
А накануне во время посещения архипелага Земля Франца-Иосифа президент заявил, что Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнерами. Президент поручил обеспечить защиту национальных интересов в Арктике и ускорить подготовку программы социально-экономического развития региона.
Ранее глава государства оценил итоги генеральной уборки Земли Франца-Иосифа. Очистить архипелаг от токсичного мусора, который накопился за годы советской власти, Путин распорядился семь лет назад.
высек из ледниковой пещеры несколько осколков, которые передал ученым. По застывшим внутри пузырькам воздуха исследователи смогут определить, насколько выросло в атмосфере содержание углекислого газа.
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