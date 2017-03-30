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  • 30.03, 07:51
    Путин прилетел в Архангельск, где примет участие в арктическом форуме. Арктика, Путин, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин прилетел в Архангельск, где примет участие в арктическом форуме

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    Путин прилетел в Архангельск, где примет участие в арктическом форуме

    Путин прилетел в Архангельск, где примет участие в арктическом форуме

      Президент РФ примет участие в работе IV Международного форума «Арктика — территория диалога».

      Прибывший в Архангельск президент России Владимир Путин сегодня примет участие в работе IV Международного форума «Арктика — территория диалога». Запланированы двусторонние встречи с президентами Финляндии и Исландии. Также глава государства проведет заседание, посвященное развитию полярных территорий с участием международных организаций.

      А накануне во время посещения архипелага Земля Франца-Иосифа президент заявил, что Россия готова к совместному освоению Арктики с иностранными партнерами. Президент поручил обеспечить защиту национальных интересов в Арктике и ускорить подготовку программы социально-экономического развития региона.

      Ранее глава государства оценил итоги генеральной уборки Земли Франца-Иосифа. Очистить архипелаг от токсичного мусора, который накопился за годы советской власти, Путин распорядился семь лет назад.

      Во время инспекции на почти тридцатиградусном морозе президент внес свой вклад в изучение Арктики. Он высек из ледниковой пещеры несколько осколков, которые передал ученым. По застывшим внутри пузырькам воздуха исследователи смогут определить, насколько выросло в атмосфере содержание углекислого газа.

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