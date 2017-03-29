В Архангельске обсуждают пути развития арктических территорий

Сегодня в Архангельске открывается международный форум «Арктика — территория диалога». Его называют одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и развития приполярных регионов. Немаловажное значение участники форума, который проводится с 2010 года, уделяют вопросам экологии Арктики.
Огромные трубы представляют собой части своеобразного арктического конструктора, из него соберут сваи в несколько десятков метров, которые станут опорами для причалов на самых северных морях. Конструкции должны быть готовы к суровым испытаниям временем и погодой. Тестировать начинаю здесь же, на заводе в Архангельске.
«Человек в Арктике» — главная тема нынешнего форума. И это, конечно, не только про освоение региона, но и про то, как сделать жизнь миллионов, для кого Арктика еще и дом, безопаснее и легче. Обсуждать это в Архангельск приехали полторы тысячи человек. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
«Человек в Арктике» — главная тема нынешнего форума. И это, конечно, не только про освоение региона, но и про то, как сделать жизнь миллионов, для кого Арктика еще и дом, безопаснее и легче. Обсуждать это в Архангельск приехали полторы тысячи человек. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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