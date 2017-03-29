#ТЫСУПЕР!
ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 13:40
    В Архангельске обсуждают пути развития арктических территорий. Арктика, Архангельская область, Крайний Север. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Архангельске обсуждают пути развития арктических территорий

    комментировать

    В Архангельске обсуждают пути развития арктических территорий

    В Архангельске обсуждают пути развития арктических территорий

      Сегодня в Архангельске открывается международный форум «Арктика — территория диалога». Его называют одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и развития приполярных регионов. Немаловажное значение участники форума, который проводится с 2010 года, уделяют вопросам экологии Арктики.

      Огромные трубы представляют собой части своеобразного арктического конструктора, из него соберут сваи в несколько десятков метров, которые станут опорами для причалов на самых северных морях. Конструкции должны быть готовы к суровым испытаниям временем и погодой. Тестировать начинаю здесь же, на заводе в Архангельске.

      «Человек в Арктике» — главная тема нынешнего форума. И это, конечно, не только про освоение региона, но и про то, как сделать жизнь миллионов, для кого Арктика еще и дом, безопаснее и легче. Обсуждать это в Архангельск приехали полторы тысячи человек. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru