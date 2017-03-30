МЧС следит за ситуацией с паводками и усиливает группировки спасателей в регионах

Во многих российских регионах уже вовсю борются с весенними паводками. Большая вода пришла в десятки населенных пунктов от Сибири до Центральной части страны. МЧС направляет в регионы дополнительные силы.
Реки из берегов вышли в Туве, Ивановской области, Воронеже и Рязани. Но самое страшное, говорят спасатели, еще впереди. Большинство водоемов только начали вскрываться ото льда. Более того из-за обильных осадков, а только в горах Алтая в этом году снега скопилось в 2,5 раза больше, чем в прошлом, в зоне риска оказались сотни прибрежных поселков.
МЧС направляет в регионы дополнительно 400 специалистов с необходимой техникой и оборудованием. Их ждут в Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской и Иркутской областях, Хабаровском крае, на Алтае и Камчатке. Там в зоне бедствия могут оказаться около 10 тысяч человек.
Эвакуированы несколько десятков человек.
МЧС направляет в регионы дополнительно 400 специалистов с необходимой техникой и оборудованием. Их ждут в Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской и Иркутской областях, Хабаровском крае, на Алтае и Камчатке. Там в зоне бедствия могут оказаться около 10 тысяч человек.
Эвакуированы несколько десятков человек.
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