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  • 27.03, 10:06
    МЧС готовится к паводкам в Туве. МЧС, Тува, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    МЧС готовится к паводкам в Туве

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    МЧС готовится к паводкам в Туве

    МЧС готовится к паводкам в Туве

      В Туве с приходом весны началась горячая пора у спасателей. Региональное управление МЧС готовится к сезону паводков.

      На этой неделе температура в республике поднимется до плюс 5 градусов. Спасатели готовятся эвакуировать жителей районов, которые наиболее подвержены паводкам. В поселке Каа-Хем (Кызылский район) из-за подтоплений семьям пришлось покинуть свои дома. МЧС организовало для них пункты временного размещения.

      Уже начала работу районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Последствия паводков устраняют бригады со спецтехникой. Они откачивают воду и сооружают отводные каналы.

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