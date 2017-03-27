МЧС готовится к паводкам в Туве

В Туве с приходом весны началась горячая пора у спасателей. Региональное управление МЧС готовится к сезону паводков.

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Тува

На этой неделе температура в республике поднимется до плюс 5 градусов. Спасатели готовятся эвакуировать жителей районов, которые наиболее подвержены паводкам. В поселке Каа-Хем (Кызылский район) из-за подтоплений семьям пришлось покинуть свои дома. МЧС организовало для них пункты временного размещения.



Уже начала работу районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Последствия паводков устраняют бригады со спецтехникой. Они откачивают воду и сооружают отводные каналы.