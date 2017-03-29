НТВ покажет фильмы, получившие «Нику», в рубрике «Настоящее кино»

В телевизионном сезоне 2016/2017 телеканал НТВ взял курс на качественно новые фильмы и сериалы. Зрители НТВ первыми увидят телепремьеры кинотеатральных новинок, художественные многосерийные фильмы от лучших отечественных режиссёров, а также киноленты, которые по праву можно назвать событием в кинематографическом мире.
Среди них картины «Дуэлянт» и «Коллектор», которые в этом году были заявлены во многих номинациях престижной кинопремии «Ника».
Вчера, 28 марта, состоялась 30-я церемония награждения национальной кинопремии. Телеверсию НТВ покажет в ночь на пятницу, в 00:05.
История о профессиональном дуэлянте, который зарабатывает на жизнь участием в поединках за других людей, фильм «Дуэлянт» собрал награды фестиваля сразу в трёх номинациях: «Лучшая операторская работа», «Лучшие костюмы», «Лучшая работа художника».
Золотую «Нику» как «Открытие года» получил режиссёр фильма «Коллектор» Алексей Красовский. Кинокартина о человеке, который эффективно разбирается с крупными должниками, доводя их до панического состояния, была отмечена также наградами на фестивале «Кинотавр» за работу оператора (Денис Фирстов) и за лучшую мужскую роль (Константин Хабенский).
«Дуэлянт», режиссёр Алексей Мизгирёв. В ролях: Пётр Фёдоров, Владимир Машков, Юрий Колокольников, Павел Табаков и другие.
«Коллектор», режиссёр Алексей Красовский. В главной роли Константин Хабенский.
Вчера, 28 марта, состоялась 30-я церемония награждения национальной кинопремии. Телеверсию НТВ покажет в ночь на пятницу, в 00:05.
История о профессиональном дуэлянте, который зарабатывает на жизнь участием в поединках за других людей, фильм «Дуэлянт» собрал награды фестиваля сразу в трёх номинациях: «Лучшая операторская работа», «Лучшие костюмы», «Лучшая работа художника».
Золотую «Нику» как «Открытие года» получил режиссёр фильма «Коллектор» Алексей Красовский. Кинокартина о человеке, который эффективно разбирается с крупными должниками, доводя их до панического состояния, была отмечена также наградами на фестивале «Кинотавр» за работу оператора (Денис Фирстов) и за лучшую мужскую роль (Константин Хабенский).
«Дуэлянт», режиссёр Алексей Мизгирёв. В ролях: Пётр Фёдоров, Владимир Машков, Юрий Колокольников, Павел Табаков и другие.
«Коллектор», режиссёр Алексей Красовский. В главной роли Константин Хабенский.
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