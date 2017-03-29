#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.03, 15:12

    НТВ покажет фильмы, получившие «Нику», в рубрике «Настоящее кино»

    1 комментарий

    НТВ покажет фильмы, получившие «Нику», в рубрике «Настоящее кино»

    НТВ покажет фильмы, получившие «Нику», в рубрике «Настоящее кино»

    В телевизионном сезоне 2016/2017 телеканал НТВ взял курс на качественно новые фильмы и сериалы. Зрители НТВ первыми увидят телепремьеры кинотеатральных новинок, художественные многосерийные фильмы от лучших отечественных режиссёров, а также киноленты, которые по праву можно назвать событием в кинематографическом мире.

    Среди них картины «Дуэлянт» и «Коллектор», которые в этом году были заявлены во многих номинациях престижной кинопремии «Ника».

    Вчера, 28 марта, состоялась 30-я церемония награждения национальной кинопремии. Телеверсию НТВ покажет в ночь на пятницу, в 00:05.

    История о профессиональном дуэлянте, который зарабатывает на жизнь участием в поединках за других людей, фильм «Дуэлянт» собрал награды фестиваля сразу в трёх номинациях: «Лучшая операторская работа», «Лучшие костюмы», «Лучшая работа художника».

    Золотую «Нику» как «Открытие года» получил режиссёр фильма «Коллектор» Алексей Красовский. Кинокартина о человеке, который эффективно разбирается с крупными должниками, доводя их до панического состояния, была отмечена также наградами на фестивале «Кинотавр» за работу оператора (Денис Фирстов) и за лучшую мужскую роль (Константин Хабенский).

    Зрители НТВ увидят телевизионные премьеры фильмов «Дуэлянт» и «Коллектор» уже в апреле. Каждое воскресенье в слоте «Настоящее кино» НТВ показывает лучшие отечественные фильмы о настоящем герое — сильном, независимом, уверенном в себе, который оказавшись на краю, идёт вперед, не оглядываясь. Картина «Дуэлянт» выйдет на НТВ 9 апреля в 20:10.

    «Дуэлянт», режиссёр Алексей Мизгирёв. В ролях: Пётр Фёдоров, Владимир Машков, Юрий Колокольников, Павел Табаков и другие.

    «Коллектор», режиссёр Алексей Красовский. В главной роли Константин Хабенский.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru