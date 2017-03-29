Сюрпризы юбилейной «Ники»

В Москве в
30-й раз вручили кинопремию «Ника». Триумфатором церемонии стал Андрей Кончаловский. Его «Рай» выиграл в 3 главных номинациях — «Лучший фильм» и «Режиссер года». Еще одна статуэтка за лучшую женскую роль досталась Юлии Высоцкой. Это не все сюрпризы «Ники», которые начались они задолго до вручения статуэток.
В российской столице похолодало до минус 1 градуса, выпал снег, поэтому красная дорожка для лауреатов премии «Ника» стала для кинематографистов тернистым путем к славе. На вручение пришел элегантный Владимир Познер, Марина Александрова блистала в длинном серебристом платье, дополненном строгим конским хвостом. Светлана Устинова, видимо, не успев согреться, позировала фотографам прямо в пальто. Ни одно кинособытие не обходится без Лены Лениной. Она из года в год эпатирует своими многоэтажными прическами. На этот раз она появилась в компании давнего приятеля Станислава Садальского и карманной собачки.
Первой номинацией стал «Лучший неигровой фильм». На сцену поднялся Виталий Манский, в прошлом году снявший пронзительную ленту о северокорейской девочке, вступающей в пионеры. Его работа под названием «В лучах солнца» сначала обаяла, а потом разозлила официальный Пхеньян, после чего Манского выдворили из страны. Это ожидаемая победа.
«Ученик» Кирилла Серебренникова вместо возможных 7 наград получил лишь одну. Ее вручили Юлии Ауг за роль второго плана. Открытием года стал Алексей Красовский, режиссер «Коллектора», монотриллера с Константином Хабенским в главной и единственной роли. Как хотелось, чтобы и он получил Нику, но лучшим актером Тимофей Трибунцев («Монах и бес»).
Юлии Высоцкой («Рай»). Триумфатором вечера стал фильм о русской эмигрантке, спасающей во Франции еврейских детей во время холокоста. Андрей Кончаловский получил приз за лучшую режиссуру, а «Рай» признан лучшим фильмом.
Дуэлянт», рассказывающий о Петербурге конца XIX века, где объявился неуязвимый убийца аристократов. У нашумевшего «Викинга» при двух номинациях не оказалось ни одной «Ники».
Торжественную церемонию вручения премии «Ника» смотрите на НТВ 30 марта в 00:05, а в воскресенье, 2 апреля, НТВ покажет картину Николая Хомерики «Ледокол».
Первой номинацией стал «Лучший неигровой фильм». На сцену поднялся Виталий Манский, в прошлом году снявший пронзительную ленту о северокорейской девочке, вступающей в пионеры. Его работа под названием «В лучах солнца» сначала обаяла, а потом разозлила официальный Пхеньян, после чего Манского выдворили из страны. Это ожидаемая победа.
«Ученик» Кирилла Серебренникова вместо возможных 7 наград получил лишь одну. Ее вручили Юлии Ауг за роль второго плана. Открытием года стал Алексей Красовский, режиссер «Коллектора», монотриллера с Константином Хабенским в главной и единственной роли. Как хотелось, чтобы и он получил Нику, но лучшим актером Тимофей Трибунцев («Монах и бес»).
Юлии Высоцкой («Рай»). Триумфатором вечера стал фильм о русской эмигрантке, спасающей во Франции еврейских детей во время холокоста. Андрей Кончаловский получил приз за лучшую режиссуру, а «Рай» признан лучшим фильмом.
Дуэлянт», рассказывающий о Петербурге конца XIX века, где объявился неуязвимый убийца аристократов. У нашумевшего «Викинга» при двух номинациях не оказалось ни одной «Ники».
Торжественную церемонию вручения премии «Ника» смотрите на НТВ 30 марта в 00:05, а в воскресенье, 2 апреля, НТВ покажет картину Николая Хомерики «Ледокол».
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