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  • 29.03, 13:40

    Суд Лондона поддержал РФ и одобрил ускоренное рассмотрение дела о долге Украины

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    Суд Лондона поддержал РФ и одобрил ускоренное рассмотрение дела о долге Украины

    Суд Лондона поддержал РФ и одобрил ускоренное рассмотрение дела о долге Украины

    Высокий суд Лондона принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о суверенном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов.

    Таким образом, было удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении дела без подробного судебного разбирательства. Украинская же сторона, напротив, выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы в себя и изучение политических аспектов этого дела.

    Между тем юристы, представляющие интересы Киева, уже заявили, что подают апелляцию на сегодняшнее решение суда. Ее рассмотрение может занять от 6 до 9 месяцев, передает ТАСС.

    Напомним, Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов в декабре 2013 года. Долг обслуживался до конца 2015 года, однако потом Украина допустила дефолт по этим облигациям. При этом украинское правительство ввело мораторий на погашение кредита, а суд запретил правительству выплачивать России долг.

    Киев настаивал на том, что долг коммерческий, а значит, как и частные кредиторы, Россия должна списать 20%. В Москве же говорили о суверенном характере долга и предлагали досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому в феврале 2016 года Россия подала иск.

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