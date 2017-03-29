Суд Лондона поддержал РФ и одобрил ускоренное рассмотрение дела о долге Украины

Высокий суд Лондона принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о суверенном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении дела без подробного судебного разбирательства. Украинская же сторона, напротив, выступала за полномасштабный судебный процесс, который включал бы в себя и изучение политических аспектов этого дела.
Между тем юристы, представляющие интересы Киева, уже заявили, что подают апелляцию на сегодняшнее решение суда. Ее рассмотрение может занять от 6 до 9 месяцев, передает ТАСС.
Напомним, Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов в декабре 2013 года. Долг обслуживался до конца 2015 года, однако потом Украина допустила дефолт по этим облигациям. При этом украинское правительство ввело мораторий на погашение кредита, а суд запретил правительству выплачивать России долг.
в феврале 2016 года Россия подала иск.
Между тем юристы, представляющие интересы Киева, уже заявили, что подают апелляцию на сегодняшнее решение суда. Ее рассмотрение может занять от 6 до 9 месяцев, передает ТАСС.
Напомним, Россия выкупила суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов в декабре 2013 года. Долг обслуживался до конца 2015 года, однако потом Украина допустила дефолт по этим облигациям. При этом украинское правительство ввело мораторий на погашение кредита, а суд запретил правительству выплачивать России долг.
в феврале 2016 года Россия подала иск.
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