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  • 17.01, 12:56
В Лондоне начинается суд по иску России к Украине на $3 млрд. Великобритания, кредиты, суды, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Лондоне начинается суд по иску России к Украине на $3 млрд

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В Лондоне начинается суд по иску России к Украине на $3 млрд

В Лондоне начинается суд по иску России к Украине на $3 млрд

    В Высоком суде Лондона начинается заседание по долгу Украины перед Россией в объеме более 3 млрд долларов.

    Россия подала иск в феврале 2016 года, после того как Украина вовремя не погасила свою задолженность по облигациям. Киев настаивал на том, что долг коммерческий, а значит, как и частные кредиторы, Россия должна списать 20%. Но Международный валютный фонд признал его суверенным. Других же предложений от Киева не последовало.

    Ожидается, что заседание продлится до 20 января. Как отмечают эксперты, у России как у официального кредитора шансы выиграть суд близки к 100%.

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