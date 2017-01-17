В Лондоне начинается суд по иску России к Украине на $3 млрд

В Высоком суде Лондона начинается заседание по долгу Украины перед Россией в объеме более 3 млрд долларов.в феврале 2016 года, после того как Украина вовремя не погасила свою задолженность по облигациям. Киев настаивал на том, что долг коммерческий, а значит, как и частные кредиторы, Россия должна списать 20%. Но Международный валютный фонд признал его суверенным. Других же предложений от Киева не последовало.
Ожидается, что заседание продлится до 20 января. Как отмечают эксперты, у России как у официального кредитора шансы выиграть суд близки к 100%.
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