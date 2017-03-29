Более 500 боевиков покинули пригород Хомса по гуманитарному коридору

Пригородные территории сирийского Хомса, которые стали опасны уже не только для мирных жителей, но и для боевиков, покинули почти 2 тысячи человек. Участники вооруженных группировок воспользовались гуманитарным коридором, организованным российским центром по примирению. Компромисса удалось достичь после долгих и сложных переговоров.
За процессом выхода наблюдали представители российской военной полиции и сотрудники Международного Красного Полумесяца. Когда подошел автобус с боевиками и членами их семей, по специально огороженному коридору проследовали сначала старики и женщины с маленькими детьми. Совсем молодые сотрудники Красного Полумесяца помогли им донести сумки, чемоданы и газовые баллоны для приготовления еды. Вещи из зеленых городских автобусов переложили в комфортабельные туристические.
За всем происходящим внимательно следили сотрудники российской военной полиции. Они обеспечивают порядок и являются гарантами соблюдения соглашения между сирийскими властями и террористами. Это уже второй выход боевиков из пригорода Хомса за последний месяц. Договориться удалось только благодаря сложным переговорам, которые провели сотрудники российского центра по примирению.
Сергей Дрожжин, сотрудник центра примирения враждующих сторон: «Для них очень важно, чтобы сам переход, сам выход был безопасен, чтобы на маршруте движения чтобы все было безопасно. И очень важно, чтобы принимающая сторона была готова разместить людей, которые прибывают. То есть это палаточные лагеря, временные лагеря для беженцев и так далее».
В автобусах девушки в жилетках Красного Полумесяца помогают рассадить всех на удобные места. Абсолютно мирная картина, за исключением одного момента: все эти люди — близкие и родственники непримиримых боевиков, которые отказались сложить оружие и до сегодняшнего дня воевали с сирийской армией. Люди, отправившие свои семьи сюда, в это время с оружием в руках следят за происходящим из близлежащих домов. Убедившись, что с их родными все в порядке, они спустя 3 часа сами появляются у коридора.
Одна единица легкого огнестрельного оружия и не больше одного магазина боеприпасов — столько разрешено вынести боевикам из пригорода Хомса. Не факт, что они не будут использовать оружие под Идлибом, но ситуация под Хомсом нормализуется.
Бои здесь идут уже третий год. Чтобы избежать кровопролития и жертв среди мирных граждан, которых боевики используют в качестве живого щита, участникам вооруженных группировок предложили коридор для переезда в другие районы, пока еще контролируемые террористическими отрядами.
Самир Ибрагим, полковник сирийской армии: «Большинство боевиков вообще родом не из этих мест, они захватили поселок, терроризировали мирных жителей, заняли чужие дома, переселили в них своих родственников. Сейчас мы очистим этот пригород Хомса от всех них. Спасибо за помощь вашим офицерам из центра по примирению».
Конечно, гораздо лучше было бы, если бы боевики просто сложили оружие и сдались, но и вариант с созданием безопасного коридора позволит сохранить тысячи жизней мирных жителей и вернет мир в окрестности Хомса. Также это даст многим из тех, кто воевал с сирийским правительством, еще один шанс вернутся к мирной жизни. Российские военнослужащие понимают, что воспользуются этим шансом не все.
Сергей Дрожжин: «Опасения есть. Я думаю, что процентов 50 будут принимать участие в дальнейших боевых действиях, опять встанут в ряды боевиков. Но половина, скорее всего, оружие продаст и, надеюсь, начнет новую жизнь».
Во второй половине дня у выходу потянулись сами боевики. Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, всего пригород Хомса покинули 1887 человек, из них 644 мужчин, воевавших с армией.
За всем происходящим внимательно следили сотрудники российской военной полиции. Они обеспечивают порядок и являются гарантами соблюдения соглашения между сирийскими властями и террористами. Это уже второй выход боевиков из пригорода Хомса за последний месяц. Договориться удалось только благодаря сложным переговорам, которые провели сотрудники российского центра по примирению.
Сергей Дрожжин, сотрудник центра примирения враждующих сторон: «Для них очень важно, чтобы сам переход, сам выход был безопасен, чтобы на маршруте движения чтобы все было безопасно. И очень важно, чтобы принимающая сторона была готова разместить людей, которые прибывают. То есть это палаточные лагеря, временные лагеря для беженцев и так далее».
В автобусах девушки в жилетках Красного Полумесяца помогают рассадить всех на удобные места. Абсолютно мирная картина, за исключением одного момента: все эти люди — близкие и родственники непримиримых боевиков, которые отказались сложить оружие и до сегодняшнего дня воевали с сирийской армией. Люди, отправившие свои семьи сюда, в это время с оружием в руках следят за происходящим из близлежащих домов. Убедившись, что с их родными все в порядке, они спустя 3 часа сами появляются у коридора.
Одна единица легкого огнестрельного оружия и не больше одного магазина боеприпасов — столько разрешено вынести боевикам из пригорода Хомса. Не факт, что они не будут использовать оружие под Идлибом, но ситуация под Хомсом нормализуется.
Бои здесь идут уже третий год. Чтобы избежать кровопролития и жертв среди мирных граждан, которых боевики используют в качестве живого щита, участникам вооруженных группировок предложили коридор для переезда в другие районы, пока еще контролируемые террористическими отрядами.
Самир Ибрагим, полковник сирийской армии: «Большинство боевиков вообще родом не из этих мест, они захватили поселок, терроризировали мирных жителей, заняли чужие дома, переселили в них своих родственников. Сейчас мы очистим этот пригород Хомса от всех них. Спасибо за помощь вашим офицерам из центра по примирению».
Конечно, гораздо лучше было бы, если бы боевики просто сложили оружие и сдались, но и вариант с созданием безопасного коридора позволит сохранить тысячи жизней мирных жителей и вернет мир в окрестности Хомса. Также это даст многим из тех, кто воевал с сирийским правительством, еще один шанс вернутся к мирной жизни. Российские военнослужащие понимают, что воспользуются этим шансом не все.
Сергей Дрожжин: «Опасения есть. Я думаю, что процентов 50 будут принимать участие в дальнейших боевых действиях, опять встанут в ряды боевиков. Но половина, скорее всего, оружие продаст и, надеюсь, начнет новую жизнь».
Во второй половине дня у выходу потянулись сами боевики. Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, всего пригород Хомса покинули 1887 человек, из них 644 мужчин, воевавших с армией.
Комментарии