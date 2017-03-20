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  • 20.03, 09:46
    Боевики начали покидать район Аль-Вар в сирийской провинции Хомс. Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Боевики начали покидать район Аль-Вар в сирийской провинции Хомс

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    Боевики начали покидать район <nobr>Аль-Вар</nobr> в сирийской провинции Хомс

    Боевики начали покидать район Аль-Вар в сирийской провинции Хомс

    Боевики начали покидать район <nobr>Аль-Вар</nobr> в сирийской провинции Хомс

      В сирийской провинции Хомс боевики покидают район Аль-Вар по гуманитарному коридору. Об этом сообщает Минобороны России.

      Контрольно-пропускной пункт обозначен красными лентами. Этот участок дороги проверили российские и сирийские военные полицейские.

      Первыми территорию, подконтрольную экстремистам, стали покидать члены их семей. Их вывезут на автобусах.

      Эта операция началась после заключения соглашения при посредничестве российского центра по примирению. Переговоры с террористами продолжались больше месяца. В результате Аль-Вар покинули две с половиной тысячи человек. В их числе 450 боевиков. По предварительным данным, из Аль-Вара готовы выйти еще около двух тысяч экстремистов.

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