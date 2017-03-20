Боевики начали покидать район Аль-Вар в сирийской провинции Хомс

В сирийской провинции Хомс боевики покидают район
Аль-Вар по гуманитарному коридору. Об этом сообщает Минобороны России.
Контрольно-пропускной пункт обозначен красными лентами. Этот участок дороги проверили российские и сирийские военные полицейские.
Первыми территорию, подконтрольную экстремистам, стали покидать члены их семей. Их вывезут на автобусах.
Эта операция началась после заключения соглашения при посредничестве российского центра по примирению. Переговоры с террористами продолжались больше месяца. В результате Аль-Вар покинули две с половиной тысячи человек. В их числе 450 боевиков. По предварительным данным, из Аль-Вара готовы выйти еще около двух тысяч экстремистов.
Первыми территорию, подконтрольную экстремистам, стали покидать члены их семей. Их вывезут на автобусах.
Эта операция началась после заключения соглашения при посредничестве российского центра по примирению. Переговоры с террористами продолжались больше месяца. В результате Аль-Вар покинули две с половиной тысячи человек. В их числе 450 боевиков. По предварительным данным, из Аль-Вара готовы выйти еще около двух тысяч экстремистов.
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