Боевики начали покидать район Аль-Вар в сирийской провинции Хомс

В сирийской провинции Хомс боевики покидают район Аль-Вар по гуманитарному коридору. Об этом сообщает Минобороны России.

Контрольно-пропускной пункт обозначен красными лентами. Этот участок дороги проверили российские и сирийские военные полицейские.



Первыми территорию, подконтрольную экстремистам, стали покидать члены их семей. Их вывезут на автобусах.



Эта операция началась после заключения соглашения при посредничестве российского центра по примирению. Переговоры с террористами продолжались больше месяца. В результате Аль-Вар покинули две с половиной тысячи человек. В их числе 450 боевиков. По предварительным данным, из Аль-Вара готовы выйти еще около двух тысяч экстремистов.