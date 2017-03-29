«Нафтогаз» подал иск против Еврокомиссии из-за поддержки «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» подал иск в Европейский суд справедливости против Еврокомиссии с требованием с требованием отменить решение, позволяющее «Газпрому» значительно увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа через «Северный поток».
В украинской компании считают, что «принятие указанного решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по договору к Энергетической хартии и по договору об основании Энергетического сообщества», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
Руководство «Нафтогаза» полагает, что принятие этого решения не входит в полномочия Еврокомиссии. Кроме того, оно не способствует конкуренции, создает угрозу безопасности поставок газа на Украину и в другие восточноевропейские страны и мешает эффективному функционированию внутреннего рынка Евросоюза, отметили в компании.
Напомним, 28 октября Еврокомиссия одобрила изъятие до 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом дав возможность «Газпрому» увеличить прокачку газа в Европу. Ранее «Газпром» имел право лишь на 50% его мощностей. Это решение дало «Газпрому» возможность приобрести квоты еще на 40% мощностей.
Однако польская компания PGNiG и правительство Польши обжаловали решение Еврокомиссии в Евросуде. В результате в конце декабря прошлого года решение о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL было приостановлено. В конце февраля «Нафтогаз» ходатайствовал о привлечении к этому делу в качестве третьей стороны.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Он находится в Германии и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Строительство газопровода было завершено в 2011 году. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.
Руководство «Нафтогаза» полагает, что принятие этого решения не входит в полномочия Еврокомиссии. Кроме того, оно не способствует конкуренции, создает угрозу безопасности поставок газа на Украину и в другие восточноевропейские страны и мешает эффективному функционированию внутреннего рынка Евросоюза, отметили в компании.
Напомним, 28 октября Еврокомиссия одобрила изъятие до 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом дав возможность «Газпрому» увеличить прокачку газа в Европу. Ранее «Газпром» имел право лишь на 50% его мощностей. Это решение дало «Газпрому» возможность приобрести квоты еще на 40% мощностей.
Однако польская компания PGNiG и правительство Польши обжаловали решение Еврокомиссии в Евросуде. В результате в конце декабря прошлого года решение о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL было приостановлено. В конце февраля «Нафтогаз» ходатайствовал о привлечении к этому делу в качестве третьей стороны.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Он находится в Германии и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Строительство газопровода было завершено в 2011 году. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.
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