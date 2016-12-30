Транзит газа из РФ через Украину сократился на 19% после загрузки OPAL

Транзит российского газа в Европу через Украину с 22 декабря сократился на 19% в связи с увеличением его поставок по «Северному потоку».

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Как сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины», начиная с 22 декабря использование маршрута «Северный поток» — OPAL возросло на 41% — с 57,1 млн кубометров до 80,5 млн кубометров.: «В результате „Газпром“ нарастил загрузку газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности. За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились на 19% до 120,8 млн кубометров в сутки».При этом, отметили в «Нафтогазе», ежедневный общий объем поставок газа в Европу обоими маршрутами фактически не менялся.Еврокомиссия 28 октября одобрила изъятие до 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом дав возможность «Газпрому» увеличить прокачку газа в Европу. Ранее «Газпром» имел право лишь на 50% его мощностей. Это ограничение было наложено Еврокомиссией в 2009 году. Решение даст возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40% мощностей.Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров дает выход на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Он находится в Германии и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Строительство газопровода было завершено в 2011 году. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.