Утренние заторы на дорогах Москвы впервые за 2 месяца достигли 7 баллов

Пробки на столичных дорогах к 9:00 достигли в 7 баллов.
По данным портала «Яндекс.Пробки», самые серьезные заторы образовались на Московской кольцевой автодороге. В Twitter-аккаунте сервиса отмечается, что столь сложной обстановки на столичных трассах не было около 2 месяцев.
Волгоградский проспект стоит от МКАД до съезда на Третье транспортное кольцо, почти такая же ситуация по направлению в центр на Рязанском шоссе, Люблинская улица не едет от Ставропольской улицы до пересечения с Волгоградкой, Можайское шоссе стоит до Минской улицы, на МКАД по внешней и внутренней сторонам пробка образовалась от Профсоюзной до Липецкой улицы, внешняя часть Московской кольцевой стоит от Каширского до Носовихинского шоссе, также серьезная пробка образовалась на шоссе Энтузиастов по направлению в центр города.
Специалисты «Яндекс.Пробки» прогнозируют, что 7-балльные заторы сохранятся в мегаполисе до 10:00, к 11:00 ситуация может немного улучшиться.
Накануне до вечера в Москве действовало штормовое предупреждение. Его объявили после снегопадов, которые обрушились на столицу в ночь на 27 марта. Из-за погоды ситуация на городских трассах заметно осложнилась, по дорогам и тротуарам потекли ручьи.
Пробки с утра достигли 7 баллов. Такого не было уже 2 месяца.— Яндекс.Пробки (@yandexprobki) 29 марта 2017 г.
Волгоградский проспект стоит от МКАД до съезда на Третье транспортное кольцо, почти такая же ситуация по направлению в центр на Рязанском шоссе, Люблинская улица не едет от Ставропольской улицы до пересечения с Волгоградкой, Можайское шоссе стоит до Минской улицы, на МКАД по внешней и внутренней сторонам пробка образовалась от Профсоюзной до Липецкой улицы, внешняя часть Московской кольцевой стоит от Каширского до Носовихинского шоссе, также серьезная пробка образовалась на шоссе Энтузиастов по направлению в центр города.
Специалисты «Яндекс.Пробки» прогнозируют, что 7-балльные заторы сохранятся в мегаполисе до 10:00, к 11:00 ситуация может немного улучшиться.
Накануне до вечера в Москве действовало штормовое предупреждение. Его объявили после снегопадов, которые обрушились на столицу в ночь на 27 марта. Из-за погоды ситуация на городских трассах заметно осложнилась, по дорогам и тротуарам потекли ручьи.
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