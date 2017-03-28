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  • 28.03, 13:24

    Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера

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    Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера

    Штормовое предупреждение в Москве продлили до вечера

    Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре и снегопаде.

    В столичном Метеобюро отметили, что погода не улучшится до вечера. В связи с этим действие штормового предупреждения продлено до 21:00.

    В Москве сохраняется сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и снегопады. В настоящий момент в некоторых районах столицы наблюдается сильная метель, передает ТАСС.

    Напомним, снегопады обрушились на столицу в ночь на 27 марта. За два дня в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. По дорогам и тротуарам потекли ручьи, ситуация на дорогах заметно осложнилась, а энергетиков перевели на экстренный режим работы.

    Не обошлось и без серьезных ЧП. Так, накануне ветер повалил дерево на пути монорельсовой дороги, из-за чего ее работу пришлось остановить на несколько часов. В результате пассажирам пришлось идти по путям на 6-метровой высоте.

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