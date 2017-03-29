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  • 29.03, 06:05
    Прокуратура выясняет, как ученики уральской школы оказались свидетелями сеанса экзорцизма. Свердловская область, дети и подростки, мистика и оккультизм, монастыри. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Прокуратура выясняет, как ученики уральской школы оказались свидетелями сеанса экзорцизма

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    Прокуратура выясняет, как ученики уральской школы оказались свидетелями сеанса экзорцизма

    Прокуратура выясняет, как ученики уральской школы оказались свидетелями сеанса экзорцизма

      Уральские школьники отправились на экскурсию в женский монастырь, а стали свидетелями настоящего сеанса экзорцизма. Подобное зрелище может травмировать даже взрослую психику, не говоря уж о детской.

      Законны ли эти обряды? Кто они, те, кого называют одержимыми? Может, им нужен не священник, а врач? И кому именно разрешают изгонять злых духов, выясняла корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.

      Придя на обычную экскурсию в женский монастырь, школьники и представить не могли, что им предстоит услышать такое. Уже через несколько минут по всем соцсетям разлетелась новость о том, как дети попали на настоящий обряд экзорцизма, то есть, изгнания бесов из 12-летней девочки. Конечно, четвероклассники стали свидетелями пугающего действа случайно. Но родители все равно возмутились.

      Евгений Жабреев, президент общественного фонда «Уральский родительский комитет»: «Дети получили психологическую травму. Для них это чуть ли не истязание: какая-то девочка 12-летняя, с ней что-то делают».

      В местной епархии оправдываются, что они не виноваты и на входе висела табличка с предупреждением. Но при этом пообещали принять меры.

      Евгений, епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии: «Общаемся, работаем, в том числе, с учащимися гимназии. С тем, чтобы нивелировать ту травму, которую они возможно получили».

      Выяснилось, что подобные обряды в монастыре проходят регулярно. И проводит их отец Сергий, которого называют духовным наставником многих известных людей. Но в Интернете он снискал славу яростного борца с демонами.

      Зайти в первый попавшийся храм и попросить там, чтобы провели чин отчитки, а именно так в церкви называют обряд изгнания бесов, не получится. Этим занимаются лишь немногие священнослужители. А благословение патриарха, например, и вовсе есть только у одного — архимандрита Германа из Троице-Сергиевой лавры. Очередь к нему расписана надолго вперед.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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