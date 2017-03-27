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  • 27.03, 17:41
    Обряд изгнания дьявола в уральском монастыре перепугал школьников. Свердловская область, дети и подростки, мистика и оккультизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Обряд изгнания дьявола в уральском монастыре перепугал школьников

    2 комментария
    Обряд изгнания дьявола в уральском монастыре перепугал школьников

    Обряд изгнания дьявола в уральском монастыре перепугал школьников

    Обряд изгнания дьявола в уральском монастыре перепугал школьников

      В Свердловской области прокуратуру попросили выяснить, как школьники попали на сеанс экзорцизма.

      На прошлой неделе родители учеников 4-го класса одной из гимназий Екатеринбурга сообщили, что во время экскурсии в Среднеуральский женский монастырь их детям продемонстрировали сеанс изгнания дьявола. Судя по ролику, который записал на телефон кто-то из посетителей, попав на территорию монастыря, дети услышали необычные молитвы и крики, раздавшиеся из динамиков.

      По словам родителей, также обряд демонстрировали на мониторах, при этом девочка, из которой изгоняли бесов, лаяла и кричала мужским голосом, что очень напугало детей. В самом монастыре не отрицают, что в самом деле регулярно проводят так называемую отчитку. В храме пояснили, что этим занимается отец Сергий, которого в прессе называют духовником многих известных людей, в том числе депутата Натальи Поклонской. Отреагировали ли как-то в прокуратуре на это обращение, пока неизвестно.

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