Российские футболисты вырвали ничью в матче с бельгийцами

Сборная России на последних минутах сравняла счет в товарищеском матче с командой Бельгии.
Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, закончилась со счетом 3:3
Команды обменялись голами на старте встречи. Уже на 3-й минуте сборную России вперед вывел Виктор Васин. Однако на 17-й минуте Кевин Миральяс реализовал одиннадцатиметровый. А в концовке первого тайма дубль оформил Кристиан Бентеке.
Однако российские футболисты не сдались и смогли вырвать ничью. В середине второй половины матча Алексей Миранчук отквитал один мяч. А уже в компенсированное время Александр Бухаров восстановил равновесие.
На минувшей неделе дружина Станислава Черчесова в Краснодаре уступила Кот-д’Ивуару со счетом 0:2.
Команды обменялись голами на старте встречи. Уже на 3-й минуте сборную России вперед вывел Виктор Васин. Однако на 17-й минуте Кевин Миральяс реализовал одиннадцатиметровый. А в концовке первого тайма дубль оформил Кристиан Бентеке.
Однако российские футболисты не сдались и смогли вырвать ничью. В середине второй половины матча Алексей Миранчук отквитал один мяч. А уже в компенсированное время Александр Бухаров восстановил равновесие.
На минувшей неделе дружина Станислава Черчесова в Краснодаре уступила Кот-д’Ивуару со счетом 0:2.
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