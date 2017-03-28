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  • 28.03, 22:30

    Российские футболисты вырвали ничью в матче с бельгийцами

    11 комментариев
    • Фото РИА Новости, Алексей Филиппов
    Российские футболисты вырвали ничью в матче с бельгийцами

    Российские футболисты вырвали ничью в матче с бельгийцами

    Российские футболисты вырвали ничью в матче с бельгийцами
  • Фото РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Сборная России на последних минутах сравняла счет в товарищеском матче с командой Бельгии.

    Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, закончилась со счетом 3:3

    Команды обменялись голами на старте встречи. Уже на 3-й минуте сборную России вперед вывел Виктор Васин. Однако на 17-й минуте Кевин Миральяс реализовал одиннадцатиметровый. А в концовке первого тайма дубль оформил Кристиан Бентеке.

    Однако российские футболисты не сдались и смогли вырвать ничью. В середине второй половины матча Алексей Миранчук отквитал один мяч. А уже в компенсированное время Александр Бухаров восстановил равновесие.

    На минувшей неделе дружина Станислава Черчесова в Краснодаре уступила Кот-д’Ивуару со счетом 0:2.

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