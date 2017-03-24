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  • 24.03, 22:58

    Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д’Ивуара в Краснодаре

    17 комментариев
    • Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
    Сборная России по футболу проиграла команде <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуара в Краснодаре

    Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д’Ивуара в Краснодаре

    Сборная России по футболу проиграла команде <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуара в Краснодаре
  • Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

    • Российская сборная по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против национальной команды Кот-д’Ивуара.

    Встреча состоялась сегодня в Краснодаре на стадионе одноименного клуба. Она завершилась со счетом 2:0 в пользу ивуарийской сборной. В ее составе голами отметились Жонатан Коджиа (30-я минута) и Уилфрид Заха (70-я).

    Следующий контрольный матч российская сборная проведет 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Соперником команды Станислава Черчесова выступит сборная Бельгии.

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