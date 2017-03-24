Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д’Ивуара в Краснодаре

Российская сборная по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против национальной команды Кот-д ’Ивуара.

Встреча состоялась сегодня в Краснодаре на стадионе одноименного клуба. Она завершилась со счетом 2:0 в пользу ивуарийской сборной. В ее составе голами отметились Жонатан Коджиа (30-я минута) и Уилфрид Заха (70-я).



Следующий контрольный матч российская сборная проведет 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Соперником команды Станислава Черчесова выступит сборная Бельгии.