Путин и Роухани договорились о совместной борьбе против терроризма в Сирии

Ситуацию в Сирии обсудили сегодня в Кремле. Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Президент Ирана пообещал Москве поддержку в борьбе с терроризмом.
|
143
У президента Ирана немалый опыт в военных делах. Он был представителем Хомейни в Вооруженных силах Ирана и в свое время отвечал за переговоры с евротройкой о приостановке иранской ядерной программы. Тогда его называли «ядерный шейх-дипломат».
Хасан Роухани: «Мы имеем хороший опыт в борьбе с международным терроризмом, с наркобизнесом. Наша конечная цель — укрепление стабильности в регионе и развитие отношений с Россией. Это не направлено против третьих стран».
Разговор шел о сирийской проблематике, где обе страны тесно взаимодействуют в борьбе с запрещенным в РФ «Исламским государством». Особое внимание было уделено вопросу создания для борьбы с терроризмом широкой международной коалиции, которая действовала бы на основе международного права, прежде всего Устава ООН, уважая суверенитет государств, непосредственно пострадавших от террористических атак, без двойных стандартов.
Хасан Роухани: «Иран будет оказывать поддержку России в антитеррористических действиях в Сирии до достижения полного успеха. Эту борьбу мы продолжим до конца российских действий во всем регионе».
Иран, как мы знаем, имеет сложные отношения с окружающем миром. С США и Израилем особенно, нет даже дипломатических отношений. Тем не менее, в последние годы позиции Ирана на международной арене стали более прочными, и Россия стремится задействовать большой потенциал страны с семидесятимиллионным населением с пользой для себя. Иран делает то же самое. Сегодняшние переговоры, по мнению сторон, это новая страница в диалоге двух стран.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
Хасан Роухани: «Мы имеем хороший опыт в борьбе с международным терроризмом, с наркобизнесом. Наша конечная цель — укрепление стабильности в регионе и развитие отношений с Россией. Это не направлено против третьих стран».
Разговор шел о сирийской проблематике, где обе страны тесно взаимодействуют в борьбе с запрещенным в РФ «Исламским государством». Особое внимание было уделено вопросу создания для борьбы с терроризмом широкой международной коалиции, которая действовала бы на основе международного права, прежде всего Устава ООН, уважая суверенитет государств, непосредственно пострадавших от террористических атак, без двойных стандартов.
Хасан Роухани: «Иран будет оказывать поддержку России в антитеррористических действиях в Сирии до достижения полного успеха. Эту борьбу мы продолжим до конца российских действий во всем регионе».
Иран, как мы знаем, имеет сложные отношения с окружающем миром. С США и Израилем особенно, нет даже дипломатических отношений. Тем не менее, в последние годы позиции Ирана на международной арене стали более прочными, и Россия стремится задействовать большой потенциал страны с семидесятимиллионным населением с пользой для себя. Иран делает то же самое. Сегодняшние переговоры, по мнению сторон, это новая страница в диалоге двух стран.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кондратьева.
Комментарии