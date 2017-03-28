Путин на встрече с Роухани назвал Иран добрым соседом

Президент России Владимир Путин встретится с иранским коллегой Хасаном Роухани. Лидеры обменялись мнениями по актуальным темам мировой и региональной повестки дня, а также обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей и инвестиционные проекты.

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Владимир Путин назвал Иран добрым соседом и надежным партнером РФ.



Владимир Путин, президент РФ: «Россию и Иран связывают многие годы, если не сказать столетия сотрудничества. Мы уже более 500 лет поддерживаем дипломатические отношения. Иран — наш добрый сосед и надежный, стабильный партнер».



Российский лидер отметил эффективное сотрудничество Москвы и Тегерана по самым разным направлениям, начиная от международной деятельности и решения крупных и весьма острых международных вопросов и заканчивая экономической сферой.



В качестве примера Путин привел двусторонний товарооборот за 2016 год, который увеличился на 70%. По словам российского лидера, в современных сложных экономических условиях это явление уникальное. Подробнее о встрече президента РФ с Хасаном Роухани смотрите в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.