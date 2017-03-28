Савченко рассказала, как отвергла предложение иракского принца

Надежда Савченко рассказала, что во время службы в Ираке едва не стала женой местного принца.
По словам украинского депутата, принц Эс-Сувейри предлагал ее командиру выкуп в 300 тыс. долларов. Это достаточно крупная по местным меркам сумма — средний «калым» за женщину в Ираке составляет 2,5 тыс. долларов.
Надежда Савченко: «Но деньги-то шли не мне. Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти. Я на это не соблазнилась».
При этом Савченко отметила, что тогда отнеслась к сватовству со смехом и «диким непониманием», передает РИА Новости.
Надежда Савченко проходила службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке в 2004–2005 годах. Она шесть месяцев пробыла стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.
Отметим, что ранее Савченко рассказала о личной жизни. Депутат назвала своим парнем Украину, а также отметила, что руководствуется подходом «беру сколько хочу, тогда, когда хочу, и кого хочу».
Надежда Савченко: «Но деньги-то шли не мне. Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти. Я на это не соблазнилась».
При этом Савченко отметила, что тогда отнеслась к сватовству со смехом и «диким непониманием», передает РИА Новости.
Надежда Савченко проходила службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке в 2004–2005 годах. Она шесть месяцев пробыла стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.
Отметим, что ранее Савченко рассказала о личной жизни. Депутат назвала своим парнем Украину, а также отметила, что руководствуется подходом «беру сколько хочу, тогда, когда хочу, и кого хочу».
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