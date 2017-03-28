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  • 28.03, 19:28

    Савченко рассказала, как отвергла предложение иракского принца

    4 комментария

    Савченко рассказала, как отвергла предложение иракского принца

    Савченко рассказала, как отвергла предложение иракского принца

    Надежда Савченко рассказала, что во время службы в Ираке едва не стала женой местного принца.

    По словам украинского депутата, принц Эс-Сувейри предлагал ее командиру выкуп в 300 тыс. долларов. Это достаточно крупная по местным меркам сумма — средний «калым» за женщину в Ираке составляет 2,5 тыс. долларов.

    Надежда Савченко: «Но деньги-то шли не мне. Меня покупали как вещь. Деньги шли командиру, а я должна была просто замуж выйти. Я на это не соблазнилась».

    При этом Савченко отметила, что тогда отнеслась к сватовству со смехом и «диким непониманием», передает РИА Новости.

    Надежда Савченко проходила службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке в 2004–2005 годах. Она шесть месяцев пробыла стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.

    Отметим, что ранее Савченко рассказала о личной жизни. Депутат назвала своим парнем Украину, а также отметила, что руководствуется подходом «беру сколько хочу, тогда, когда хочу, и кого хочу».

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