«Беру когда хочу и кого хочу»: Савченко рассказала о личной жизни

Надежда Савченко весьма оригинально ответила на вопрос о личной жизни.
Надежда Савченко: «Сейчас мой парень — это Украина. Все почему-то думают, что человек не может без личной жизни, потому что это якобы неполноценная жизнь. Но личная жизнь — это не один парень. У меня мужской подход к этому: я беру сколько хочу, тогда, когда хочу, и кого хочу».
При этом в интервью телеканалу «112 Украина» она не исключила в будущем отношений с конкретным человеком. Однако возлюбленным Савченко, по ее собственному признанию, может стать «лишь тот, кто спасет Украину». При этом лучшим вариантом депутат Верховной рады назвала равного по силе человека, ведь сильнее нее «не может быть никто».
Не исключено, что вопросы о личной жизни Савченко стали задавать после того, как она начала экспериментировать со своей внешностью. Недавно она неожиданно появилась в эфире одного из украинских телеканалов накрашенной и в платье.
При этом в интервью телеканалу «112 Украина» она не исключила в будущем отношений с конкретным человеком. Однако возлюбленным Савченко, по ее собственному признанию, может стать «лишь тот, кто спасет Украину». При этом лучшим вариантом депутат Верховной рады назвала равного по силе человека, ведь сильнее нее «не может быть никто».
Не исключено, что вопросы о личной жизни Савченко стали задавать после того, как она начала экспериментировать со своей внешностью. Недавно она неожиданно появилась в эфире одного из украинских телеканалов накрашенной и в платье.
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