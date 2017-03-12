Пользователи соцсетей высмеяли сменившую имидж Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко появилась в эфире одного из украинских телеканалов в новом образе. На неожиданную смену имиджа незамедлительно отреагировали пользователи соцсетей.
Савченко сменила военную форму и растянутые футболки на зеленое платье, а не ее лице появился обильный слой косметики. Гример телеканала NewsOne Алина Фан рассказала, что Савченко сама создала свой новый образ.
Алина Фан: «Савченко сама поставила задачу: тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться».
Новый образ оказался настолько неожиданным, что вызвал шквал удивленных и подчас насмешливых комментариев:
Алина Фан: «Савченко сама поставила задачу: тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться».
Новый образ оказался настолько неожиданным, что вызвал шквал удивленных и подчас насмешливых комментариев:
Савченко кардинально сменила имидж на более женственный pic.twitter.com/PNYBp3lQd2— R.N. (@Russky_narod) 12 марта 2017 г.
Первый шаг к косе-бублику: Савченко поменяла имидж и появилась в телеэфире с укладкой и макияжем pic.twitter.com/WH88WkhuFq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 марта 2017 г.
Савченко кто рассказал о существовании помады. А как пользоваться не показали pic.twitter.com/uGMBSDVRUu— Злой Баран (@redfoxlviv) 12 марта 2017 г.
Комментарии