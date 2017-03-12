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  • 12.03, 22:49

Пользователи соцсетей высмеяли сменившую имидж Савченко

1 комментарий
Пользователи соцсетей высмеяли сменившую имидж Савченко

Пользователи соцсетей высмеяли сменившую имидж Савченко

Пользователи соцсетей высмеяли сменившую имидж Савченко
  • Фото: NewsOne /youtube.com

    • Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко появилась в эфире одного из украинских телеканалов в новом образе. На неожиданную смену имиджа незамедлительно отреагировали пользователи соцсетей.

    Савченко сменила военную форму и растянутые футболки на зеленое платье, а не ее лице появился обильный слой косметики. Гример телеканала NewsOne Алина Фан рассказала, что Савченко сама создала свой новый образ.

    Алина Фан: «Савченко сама поставила задачу: тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться».

    Новый образ оказался настолько неожиданным, что вызвал шквал удивленных и подчас насмешливых комментариев:








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