Пользователи соцсетей высмеяли сменившую имидж Савченко

Савченко кардинально сменила имидж на более женственный pic.twitter.com/PNYBp3lQd2 — R.N. (@Russky_narod) 12 марта 2017 г.

Первый шаг к косе-бублику: Савченко поменяла имидж и появилась в телеэфире с укладкой и макияжем pic.twitter.com/WH88WkhuFq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 марта 2017 г.

Савченко кто рассказал о существовании помады. А как пользоваться не показали pic.twitter.com/uGMBSDVRUu — Злой Баран (@redfoxlviv) 12 марта 2017 г.

Савченко сменила военную форму и растянутые футболки на зеленое платье, а не ее лице появился обильный слой косметики. Гример телеканала NewsOne Алина Фан рассказала, что Савченко сама создала свой новый образ.: «Савченко сама поставила задачу: тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. Она сразу доверилась моим рукам и выдержала сеанс как топ-модель. Я даже удивилась. До сегодняшнего дня Савченко отказывалась до эфира даже пудриться».Новый образ оказался настолько неожиданным, что вызвал шквал удивленных и подчас насмешливых комментариев: