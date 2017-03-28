#ТЫСУПЕР!
Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.03, 19:28
    Болельщики петербургского СКА устроили ледовое побоище на матче в Ярославле. КХЛ, Санкт-Петербург, ХК СКА, Ярославль, драки и избиения, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Болельщики петербургского СКА устроили ледовое побоище на матче в Ярославле

    1 комментарий

    Болельщики петербургского СКА устроили ледовое побоище на матче в Ярославле

    Болельщики петербургского СКА устроили ледовое побоище на матче в Ярославле

      Настоящую битву наблюдали болельщики петербургского СКА накануне во время выездного матча в Ярославле с местным «Локомотивом».

      В третьем периоде полуфинального матча Кубка Гагарина произошла массовая драка с участием сразу нескольких хоккеистов. Шесть игроков были удалены.

      Особым рвением отличился нападающий СКА Илья Каблуков. Для него это уже второй штраф в текущем розыгрыше. И по регламенту он пропустит следующий матч.

      Четвертая и, возможно, решающая игра за выход в финал пройдет в Ярославле уже 29 марта. Пока счет в серии до четырех побед 3:0 в пользу СКА.

      Новости по теме

      Чемпионат КХЛ 2016–2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru