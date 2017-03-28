Болельщики петербургского СКА устроили ледовое побоище на матче в Ярославле

Настоящую битву наблюдали болельщики петербургского СКА накануне во время выездного матча в Ярославле с местным «Локомотивом».
В третьем периоде полуфинального матча Кубка Гагарина произошла массовая драка с участием сразу нескольких хоккеистов. Шесть игроков были удалены.
Особым рвением отличился нападающий СКА Илья Каблуков. Для него это уже второй штраф в текущем розыгрыше. И по регламенту он пропустит следующий матч.
Четвертая и, возможно, решающая игра за выход в финал пройдет в Ярославле уже 29 марта. Пока счет в серии до четырех побед 3:0 в пользу СКА.
Особым рвением отличился нападающий СКА Илья Каблуков. Для него это уже второй штраф в текущем розыгрыше. И по регламенту он пропустит следующий матч.
Четвертая и, возможно, решающая игра за выход в финал пройдет в Ярославле уже 29 марта. Пока счет в серии до четырех побед 3:0 в пользу СКА.
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