СКА в третий раз обыграл «Локомотив» в финальной серии Западной конференции КХЛ

Хоккеисты петербургского СКА обыграли ярославский клуб «Локомотив» в овертайме третьего матча финальной серии
плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Матч, состоявшийся в Ярославле, завершился победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
У победителей шайбы забросили Никита Гусев (52-я минута) и Александр Барабанов (66). В составе клуба из Ярославля отличился Павел Красковский (18).
Петербургский клуб одержал седьмую победу подряд в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу хоккеистов СКА. Четвертый матч состоится 29 марта в Ярославле, напоминает РИА Новости.
У победителей шайбы забросили Никита Гусев (52-я минута) и Александр Барабанов (66). В составе клуба из Ярославля отличился Павел Красковский (18).
Петербургский клуб одержал седьмую победу подряд в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу хоккеистов СКА. Четвертый матч состоится 29 марта в Ярославле, напоминает РИА Новости.
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