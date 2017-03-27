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  • 27.03, 23:45

    СКА в третий раз обыграл «Локомотив» в финальной серии Западной конференции КХЛ

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    СКА в третий раз обыграл «Локомотив» в финальной серии Западной конференции КХЛ

    СКА в третий раз обыграл «Локомотив» в финальной серии Западной конференции КХЛ

    Хоккеисты петербургского СКА обыграли ярославский клуб «Локомотив» в овертайме третьего матча финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

    Матч, состоявшийся в Ярославле, завершился победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

    У победителей шайбы забросили Никита Гусев (52-я минута) и Александр Барабанов (66). В составе клуба из Ярославля отличился Павел Красковский (18).

    Петербургский клуб одержал седьмую победу подряд в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 3–0 в пользу хоккеистов СКА. Четвертый матч состоится 29 марта в Ярославле, напоминает РИА Новости.

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