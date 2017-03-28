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  • 28.03, 19:28
    Питерские чиновники рапортуют о низком уровне загрязнения воздуха. ЖКХ, Санкт-Петербург, весна, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Питерские чиновники рапортуют о низком уровне загрязнения воздуха

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    Питерские чиновники рапортуют о низком уровне загрязнения воздуха

    Питерские чиновники рапортуют о низком уровне загрязнения воздуха

      Многочисленные материалы СМИ о пылевых бурях в комитете по благоустройству считают преувеличением. Техника работает, насколько позволяет погода.

      В Петербурге впервые за несколько лет нет превышения норм загрязнения воздуха. Такие итоги зимне-весеннего периода подвели представители комитета по благоустройству на встрече с журналистами.

      Эти успехи они связывают, прежде всего, с тем, что гололед обрабатывали только песком, без соли. Между тем уже за этот месяц с улиц города вывезли свыше 20 тысяч тонн пыли. Причем в это понятие чиновники включают и грязь от автомобилей, и со стройплощадок.

      Представители профильного комитета отмечают, что не обходится без трудностей. Например, в последние дни, когда температура регулярно меняется, уборочная техника работает с большими интервалами.

      Говорили сегодня также и о грядущем озеленении. По прогнозам чиновников, этой весной в Петербурге появится в полтора раза больше деревьев, чем в прошлом году. А цветами город начнут украшать чуть раньше обычного из-за переноса сроков проведения экономического форума.

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