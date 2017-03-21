Весенний Петербург накрывают песчаные бури

Горожане жалуются на летящий в глаза песок, который еще не убрали после зимы. В комитете по благоустройству заверяют: улицы и тротуары начинают мыть, как только температура воздуха поднимается выше 0. Но процесс небыстрый. Основной этап влажной уборки придется на апрель.

На вопрос, чем дышит петербуржец, сегодня давали ответ активист, вооруженный рулеткой, и специалист, в чьем распоряжении данные приборов, установленные внутри одной из 25 автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха.



Дмитрий Азёмов, начальник сектора экологического мониторинга Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга: «Воздух проходит через фильтр и осушается от излишней влаги. У нас стоят газоанализаторы, которые своими насосами отбирают пробу воздуха и производят автоматический анализ. Данные измеряются непрерывно каждые 20 минут и 72 раза в сутки. Эти данные передаются на компьютер».



У борца за чистый Петербург данные собираются щеткой. К сожалению, самая вредная для легких мелкодисперсная пыль повисает в воздухе и не успевает попасть в совок. Этот механический дедовский способ измерить качество уборки проезжей части известен еще с советских времен. Собранный с квадратного метра так называемый смёт взвешивается и все становится ясно. Сегодня в Спасском переулке вышло более 700 граммов.



Дмитрий Гусев, руководитель общественного проекта «Делайте правильно!»: «При том что старый норматив требовал не более 30 граммов. А новый норматив, который чиновники пытались провести в прошлом году, — это 100 граммов. То есть в одном случае мы получаем превышение больше, чем в 20 раз, в другом случае больше, чем в семь раз».



Загрязненность атмосферного воздуха города мелкодисперсными взвешенными частицами измеряют 20 автоматических станций. Это соответствует даже европейским требованиями к качеству мониторинга. Но оказалось, для Петербурга это не предел.



Как отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко, передвижная лаборатория устроена так же, как и автоматическая стационарная станция. Самое главное, что она работает по программе маршрутных наблюдений. В шаговой доступности от нового стадиона на Крестовском острове здесь осуществляют мониторинг загрязнений атмосферного воздуха в соответствии с требованиями FIFA.



Не знаем, впечатлят ли мобильные замеры Международную федерацию футбола, но нам пыль не показалась золотой и звездной ни в окрестностях «Зенит-арены», ни в районе Сенной площади.



Красимир Врански, руководитель проекта «Красивый Петербург»: «Когда зимой снег, вместо своевременной уборки всё засыпается песком и разными смесями. Естественно, это остается, вовремя не сметается. В итоге получается пыль».



Нынешней весной дорожную сеть начали отмывать на месяц раньше обычного. Чиновники уже рапортовали о вывезенных за неделю 600 тонн мусора и 3 тысячах тонн смета. А образцовые уют и чистота — пока лишь на Невском.



В комитете по благоустройству поясняют: послезимняя уборка — дело небыстрое. Для идеальной чистоты нужно пройтись по каждой улице как минимум пять, а лучше семь раз. А тут успели всего один. Но за качество уже проделанной работы дорожные мастера чистоты отвечают. Как оказалось, рублем.



Елена Мизгулина, начальник отдела комплексной уборки комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: «На самом деле, пятерок и троек наши инспектора не ставят. Они проверяют именно убрано — не убрано, после чего предоставляют нам отчеты. И мы уже эти работы оплачиваем или не оплачиваем. Вот настолько всё серьезно».



Вздохнуть с облегчением в ближайший месяц всё еще не выйдет. Даже при самых оптимистичных прогнозах синоптиков окончательно «отгенералить» город получится лишь к 1 мая.