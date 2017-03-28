Удары коалиции в районе Ракки могут обернуться катастрофическими последствиями

Сирийская армия приступила к ликвидации крупной группировки боевиков на
северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сегодня заявили в российском Генштабе.
Перехватить инициативу у террористов удалось и в провинции Хама. Там силы Дамаска перешли в контрнаступление, уничтожив более 2 тысяч боевиков. Экстремисты выбиты и с важных позиций на трассе Дамаск — Пальмира. Самая напряженная обстановка сейчас в районе Ракки, где действуют силы коалиции во главе с США. Похоже, действуют они по известному принципу «после нас хоть потоп».
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Складывается впечатление, что международная коалиция поставила перед собой цель полностью уничтожить объекты критически важной инфраструктуры на территории Сирии, максимально затруднив послевоенное восстановление страны. Наибольшую тревогу вызывают удары, наносимые авиацией коалиции по дамбе на реке Евфрат западнее Ракки. Последний такой налет имел место 26 марта».
Как подчеркнули в Генштабе, прорыв плотины может привести к катастрофическим последствиям — десятки окрестных городов и сел просто смоет волной.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Складывается впечатление, что международная коалиция поставила перед собой цель полностью уничтожить объекты критически важной инфраструктуры на территории Сирии, максимально затруднив послевоенное восстановление страны. Наибольшую тревогу вызывают удары, наносимые авиацией коалиции по дамбе на реке Евфрат западнее Ракки. Последний такой налет имел место 26 марта».
Как подчеркнули в Генштабе, прорыв плотины может привести к катастрофическим последствиям — десятки окрестных городов и сел просто смоет волной.
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