Крупнейшая в Сирии плотина частично обрушилась из-за боев под Раккой

Крупнейшая в Сирии плотина «Табка» на Евфрате оказалась частично разрушена в результате боестолкновений между отрядами вооруженной коалиции «Демократические силы Сирии» и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), ГЭС остановлена.
ГЭС была построена в начале 1970-х при содействии советских специалистов. Плотина «Табка» — крупнейшая в Сирии, она сдерживает крупнейшее в стране водохранилище «Эль-Асад».
Как передает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ, электростанция остановила работу после того, как пункт управления был выведен из строя. По сведениям источников, причиной мог стать авианалет или артобстрел. Технические специалисты пока не могут получить доступ на объект из-за продолжающихся интенсивных боев.
Смешанные арабо-курдские отряды ДСС находятся на расстоянии не более четырех километров от дамбы. Их ближайшая цель — овладение городом Табка, последним крупным оплотом ИГ на пути к «сирийской столице» группировки Ракке. ДСС не спешат штурмовать Евфратскую ГЭС, опасаясь, что террористы могут ее подорвать, сообщают СМИ.
Как передает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ, электростанция остановила работу после того, как пункт управления был выведен из строя. По сведениям источников, причиной мог стать авианалет или артобстрел. Технические специалисты пока не могут получить доступ на объект из-за продолжающихся интенсивных боев.
Смешанные арабо-курдские отряды ДСС находятся на расстоянии не более четырех километров от дамбы. Их ближайшая цель — овладение городом Табка, последним крупным оплотом ИГ на пути к «сирийской столице» группировки Ракке. ДСС не спешат штурмовать Евфратскую ГЭС, опасаясь, что террористы могут ее подорвать, сообщают СМИ.
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