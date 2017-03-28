Родители двух погибших хоккейстов клуба «Витязь» объединились в поисках справедливости

Родители
14-летнего Ильи Солнышкина, получившего смертельную травму в феврале, объединились в поисках правды и справедливости с родителями скончавшегося за год до этого Савелия Манько. Как выяснилось, для обоих мальчиков тренировки стали последними, когда их проводил тренер Вячеслав Курочкин.
Роману и Наталье Солнышкиным следователи только сегодня разрешили вернуться в Санкт-Петербург. После смерти сына — 14-летнего Ильи — они больше месяца жили в Подольске, где и произошла трагедия, пока шли экспертизы, допросы. Теперь родители не могут простить себе, что вообще согласились переехать в Подмосковье и отдали ребенка в хоккейную команду «Витязь».
Расследование причин гибели ребенка все еще продолжается. И, как утверждают родственники, многие подробности этой страшной трагедии до сих пор не известны. По одной из версий, мальчик умер из-за отека легких после серьезной болезни. По другой — смерть наступила после стычки со старшим товарищем. Тот якобы завидовал перспективному Солнышкину и после тренировки набросился на него с кулаками в раздевалке.
Наталья Солнышкина, мать Ильи Солнышкина: «Зашла в раздевалку, а он лежит. Кровь, пена изо рта. И на левом виске шишка синего цвета, о которой негде не указано. Везде пишут, что телесных повреждений не было».
Юлия Манько живет в Москве и лично с Солнышкиными не знакома. Но понимает их как никто другой. Год назад она тоже похоронила восьмилетнего сына, и тоже хоккеиста. После трагедии сегодня она впервые дает интервью.
Савелий умер прямо на глазах матери — она сидела на трибуне. Шайба попала в сонную артерию. Этот случай тогда назвали трагическим стечением обстоятельств, виновных так и не нашли: дело закрыли. Оба ребенка — подопечные одно и того же тренера — Вячеслава Курочкина. И в том, и в другом случае он проходит как свидетель.
Юлия Манько, мать Савелия Манько: «Почему не несет никто, в том числе тренер и руководитель катка ответственности за безопасность? Почему считается, что если это допзанятия, то они могут проходить как угодно, в каком угодно формате?»
Теперь родители погибших спортсменов намерены вместе искать справедливости. Юлия Манько все-таки добилась возобновления уголовного дела. Его буквально накануне передали в центральный аппарат СК. Что касается тренера — Вячеслав Курочкин до сих пор отстранен от работы по решению Федерация хоккея.
Подробнее в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Расследование причин гибели ребенка все еще продолжается. И, как утверждают родственники, многие подробности этой страшной трагедии до сих пор не известны. По одной из версий, мальчик умер из-за отека легких после серьезной болезни. По другой — смерть наступила после стычки со старшим товарищем. Тот якобы завидовал перспективному Солнышкину и после тренировки набросился на него с кулаками в раздевалке.
Наталья Солнышкина, мать Ильи Солнышкина: «Зашла в раздевалку, а он лежит. Кровь, пена изо рта. И на левом виске шишка синего цвета, о которой негде не указано. Везде пишут, что телесных повреждений не было».
Юлия Манько живет в Москве и лично с Солнышкиными не знакома. Но понимает их как никто другой. Год назад она тоже похоронила восьмилетнего сына, и тоже хоккеиста. После трагедии сегодня она впервые дает интервью.
Савелий умер прямо на глазах матери — она сидела на трибуне. Шайба попала в сонную артерию. Этот случай тогда назвали трагическим стечением обстоятельств, виновных так и не нашли: дело закрыли. Оба ребенка — подопечные одно и того же тренера — Вячеслава Курочкина. И в том, и в другом случае он проходит как свидетель.
Юлия Манько, мать Савелия Манько: «Почему не несет никто, в том числе тренер и руководитель катка ответственности за безопасность? Почему считается, что если это допзанятия, то они могут проходить как угодно, в каком угодно формате?»
Теперь родители погибших спортсменов намерены вместе искать справедливости. Юлия Манько все-таки добилась возобновления уголовного дела. Его буквально накануне передали в центральный аппарат СК. Что касается тренера — Вячеслав Курочкин до сих пор отстранен от работы по решению Федерация хоккея.
Подробнее в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.
Комментарии