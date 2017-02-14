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  • 15.02, 02:59
Юный хоккеист подмосковного клуба «Витязь» мог скончаться из-за побоев. дети и подростки, драки и избиения, смерть, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Юный хоккеист подмосковного клуба «Витязь» мог скончаться из-за побоев

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Юный хоккеист подмосковного клуба «Витязь» мог скончаться из-за побоев

Юный хоккеист подмосковного клуба «Витязь» мог скончаться <nobr>из-за</nobr> побоев

    Обстоятельства смерти 14-летнего хоккеиста подмосковного клуба «Витязь» сейчас выясняют сыщики. Илья Солнышкин скончался прямо в ледовом дворце после тренировки. В СК возбудили уголовное дело.

    Параллельно со следователями свое расследование начали в Федерации хоккея России. И те и другие ждут результаты судмедэкспертизы, которая должна установить истинные причины гибели юного спортсмена.

    Тем временем родители пока не спешат никого обвинять. Проститься с Ильей Солнышкиным сегодня пришли не только близкие, но и абсолютно чужие люди, сообщает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.

    На похоронах слез не смогли сдержать даже мужчины. Всегда улыбчивый, активный, мечтающий выйти на лед в футболке сборной России Илья Солнышкин умер прямо в раздевалке. По одной из версий, из-за отека легких после серьезной болезни.

    Однако отец Роман Солнышкин в это верить отказывается и готов предоставить все медсправки сына. Сразу после случившегося мужчина заявил, что на тренировку Илья отправился абсолютно здоровым.

    О драке первыми рассказали товарищи по команде. Инцидент якобы произошел сразу после тренировки. Один из игроков вроде как завидовал успехам нового хоккеиста — в состав его взяли совсем недавно. Парень, со слов подростков, набросился на него с кулаками. После нескольких ударов Илья упал. На помощь бросился тренер. Но помочь уже ничем не смог. Сразу после случившегося, по решению федерации хоккея, двух тренеров отстранили от работы. Подробнее — в материале НТВ.

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