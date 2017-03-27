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  • 27.03, 22:14

    Савченко призвала перенести «Евровидение» в Донбасс

    1 комментарий

    Савченко призвала перенести «Евровидение» в Донбасс

    Савченко призвала перенести «Евровидение» в Донбасс

    Надежда Савченко раскритиковала политизацию «Евровидения».

    Депутат отметила, что конкурс больше не несет «красоты песни и блага для души людей, ради которых был придуман», а «превращается в политическую грязь».

    Также Савченко в интервью NewsOne заявила, что провести «Евровидение» стоит на линии разграничения в Донбассе.

    Надежда Савченко: «Давайте устроим шоу там, где ему место, когда идет война — на линии разграничения. А если никто не хочет ехать туда, то тогда лучше это шоу вообще не устраивать, поскольку все это превращается в политическую грязь, которой сейчас является „Евровидение“».

    Напомним, громкий скандал вокруг конкурса, который в мае должен пройти в Киеве, разгорелся после того, как СБУ приняла решение запретить российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.

    Это решение СБУ раскритиковали российские и зарубежные коллеги Самойловой. А сегодня в Европейском вещательном союзе заявили, что рассчитывают на участие в «Евровидении» всех конкурсантов, и отметили, что решение СБУ может быть отменено декретом президента или премьер-министра.

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