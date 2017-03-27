Савченко призвала перенести «Евровидение» в Донбасс

Надежда Савченко раскритиковала политизацию «Евровидения».
Депутат отметила, что конкурс больше не несет «красоты песни и блага для души людей, ради которых был придуман», а «превращается в политическую грязь».
Также Савченко в интервью NewsOne заявила, что провести «Евровидение» стоит на линии разграничения в Донбассе.
Надежда Савченко: «Давайте устроим шоу там, где ему место, когда идет война — на линии разграничения. А если никто не хочет ехать туда, то тогда лучше это шоу вообще не устраивать, поскольку все это превращается в политическую грязь, которой сейчас является „Евровидение“».
приняла решение запретить российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Это решение СБУ раскритиковали российские и зарубежные коллеги Самойловой. А сегодня в Европейском вещательном союзе заявили, что рассчитывают на участие в «Евровидении» всех конкурсантов, и отметили, что решение СБУ может быть отменено декретом президента или премьер-министра.
Также Савченко в интервью NewsOne заявила, что провести «Евровидение» стоит на линии разграничения в Донбассе.
Надежда Савченко: «Давайте устроим шоу там, где ему место, когда идет война — на линии разграничения. А если никто не хочет ехать туда, то тогда лучше это шоу вообще не устраивать, поскольку все это превращается в политическую грязь, которой сейчас является „Евровидение“».
приняла решение запретить российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. В спецслужбе сочли, что певица нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Это решение СБУ раскритиковали российские и зарубежные коллеги Самойловой. А сегодня в Европейском вещательном союзе заявили, что рассчитывают на участие в «Евровидении» всех конкурсантов, и отметили, что решение СБУ может быть отменено декретом президента или премьер-министра.
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